الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

فى ذكرى وفاة "دنجوان الستينات".. كمال الشناوى ولد بالسودان وتألق فى سماء المحروسة

كمال الشناوي
كمال الشناوي

في مثل هذا اليوم من عام 2011، رحل عن عالمنا الفنان المصري كمال الشناوي، الذي ترك بصمة لا تنسى في تاريخ السينما والتليفزيون المصريين. 

كمال الشناوي هو اسم فني لمحمد كمال الشناوي، الذي ولد في مدينة ملكال بالسودان عام 1918، وانتقل إلى مصر مع والده في طفولته، وتخرج في كلية التربية الفنية، وعمل مدرسا للرسم قبل أن يبدأ مشواره الفني في عام 1948.

كمال الشناوي.. "دنجوان الستينات"

كمال الشناوي كان أحد دنجوانات السينما المصرية، وقدم أكثر من مائتي عمل فني، تنوعت بين الدراما والكوميديا والرومانسية والتاريخية، شارك في بطولة أفلام خالدة مع نجوم من طراز فاتن حمامة وشادية وإسماعيل ياسين وغيرهم. 

لم يقتصر كمال الشناوي على التمثيل فقط، بل أخرج فيلما واحدا هو "تنابلة السلطان" عام 1965، وهو فيلم تاريخي كوميدي يروي قصة سلطان مغولي يحكم بغداد بطريقة طائشة. 

كمال الشناوى

نساء في حياة الراحل كمال الشناوي:

كمال الشناوي تزوج ثلاث مرات، وأنجب ثلاثة أبناء هم: محمد وعمر وإيمان، كانت زوجته الأولى هي المغنية عفاف شاكر، وزوجته الثانية هي الممثلة ناهد شريف، التي اشتهرت بأداء أدوار جريئة في سبعينات القرن الماضي، وزوجته الثالثة هي المذيعة هاجر حمدي.

توفي كمال الشناوي، عن عمر يناهز 92 عاما بعد صراع مع مرض السرطان، فقد توج بعدة جوائز تقديرية على مستوى مصر والعالم العربي تقديرًا لإسهاماته الفنية الخالدة.

أشهر أعمال النجم كمال الشناوي

اللص والكلاب: فيلم درامي اجتماعي مأخوذ عن رواية لنجيب محفوظ، يحكي قصة سعيد مهران، الذي يخرج من السجن بعد 10 سنوات، ويحاول الانتقام من أصدقائه الذين خانوه وسرقوا ثروته، كمال الشناوي يلعب دور رؤوف علوان، صحفي فاسد وصديق سابق لسعيد.

الرجل الذي فقد ظله: الرجل الذي فقد ظله هو فيلم مصري صدر في 28 أكتوبر 1968، من بطولة ماجدة، صلاح ذو الفقار، وكمال الشناوي، عن رواية الكاتب فتحي غانم وإخراج كمال الشيخ، وساعده في الإخراج داود عبد السيد و سيناريو وحوار علي الزرقاني، وهو في قائمة أفضل 100 فيلم في السينما المصرية. 

المستحيل هو فيلم مصري من إنتاج سنة 1965، من إخراج حسين كمال، عن قصة من تأليف مصطفى محمود وشاركه في السيناريو يوسف فرنسيس، بطولة نادية لطفي، وكمال الشناوي، وصلاح منصور. 

الكرنك: فيلم درامي تاريخي مأخوذ عن رواية لنجيب محفوظ، يحكي قصة خالد صفوان، ضابط شرطة في حقبة الستينات، يشارك في تعذيب وقتل مجموعة من الطلاب المعارضين للنظام، كمال الشناوي لعب دور خالد صفوان في هذا الفيلم.

المذنبون: فيلم درامي اجتماعي مأخوذ عن رواية لنجيب محفوظ، يحكي قصة ثلاثة أشقاء من عائلة فقيرة، يسعون لتغير حالهم بطرق مختلفة، بعضها شرعية وبعضها غير شرعية، كمال الشناوى يلعب دور أحد الأشقاء في هذا الفيلم.

كمال الشناوى دنجوان الستينات الراحل كمال الشناوي اللص والكلاب الرجل الذي فقد ظله المستحيل

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