رسامة دياكون جديد في كنيسة الأمير تادرس "جاردينيا"

صلى نيافة الأنبا اكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر القداس الإلهي، صباح اليوم بكنيسة الأمير تادرس بكمبوند جاردينيا، شرق مدينة نصر، وبعد صلاة الصلح سام نيافته الشماس مينا ويلسون في درجة “دياكون”، حيث من المقرر أن تتم سيامة الدياكون الجديد كاهنًا الأسبوع الجاري.

شارك في صلوات القداس والسيامة، الأب القس مرقس زغلول، وشعب الكنيسة وسط أجواء من الفرحة، بالكاهن الجديد الذي سيسام لأول مرة لهذه الكنيسة.

في سياق متصل بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أقيم في الفترة من 5 إلى 9 نوفمبر الجاري، السيمنار الثاني لمجامع كهنة إيبارشيات محافظات القناة والبحر الأحمر، بعنوان "البناء النفسي السليم لقلب وعقل الكاهن" في بيت زوار دير القديس الأنبا بولا بمنطقة الزعفرانة، وتولت إيبارشية البحر الأحمر تنظيم أعمال السيمنار.

وزار قداسة البابا تواضروس الثاني آخر أيام السيمنار وشهد ختامه يوم الخميس، بعد أن عقد اجتماع الأربعاء الأسبوعي هناك وخصص موضوع عظته ليتناسب مع محتوى السيمنار.

كما منح قداسته، على هامش السيمنار، طرس البركة (خطاب مباركة) لترجمة الأجبية القبطية (كتاب صلوات السواعي) إلى اللغة الروسية، وهو المشروع الذي يعمل عليه الأب القس سيرافيم عادل، من كهنة إيبارشية الأحمر.

السيمنار، الذي تضمن عدة محاضرات وورش عمل تخدم عنوانه على أيدي متخصصين، حضره من أحبار الكنيسة أصحاب النيافة الأنبا تادرس (بورسعيد)، والأنبا سيرافيم (الإسماعيلية)، والأنبا بموا (السويس)، والأنبا إيلاريون (البحر الأحمر)، ومجامع كهنة إيبارشياتهم، بالإضافة إلى آباء كهنة بـ17 من إيبارشيات الكرازة المرقسية داخل مصر، بإجمالي مشاركين حوالي 200 كاهن.

كما دشن نيافة الأنبا إسحق أسقف طما، أمس، كنيسة الشهيد مار جرجس بقرية القاوية التابعة لإيبارشية طما، وذلك بعد انتهاء عمليات التجديد التي أجريت فيها.