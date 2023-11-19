الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

تفاصيل حالة الطقس في الإسكندرية اليوم الأحد.. ودرجات الحرارة المتوقعة

جريدة الدستور

تضطرب الطقس في الاسكندرية اليوم الأحد وباقي محافظات القاهرة، حيث سيطرت الأجواء الخريفية الشتوية على حالة الطقس في مصر بداية من الاسبوع الجاري استعدادًا لبدأ فصل الشتاء في أواخر ديسمبر المقبل.

وتعرض الدستور في التقرير التالي تفاصيل حالة الطقس في الاسكندرية اليوم الاحد، وحالة البحر. 

أخبار الطقس في الإسكندرية 

ستكون  حالة الطقس في الاسكندرية غائمًا جزئيًا مع احتمال هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة في بعض المناطق، وتكون درجة الحرارة العظمى المتوقعة 22 درجة مئوية، ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة 18 درجة مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا لتصبح قوية السرعة وتصل سرعتها إلى 37 كيلومترًا في الساعة.

يمتد فصل الشتاء في الإسكندرية عبر شهور ديسمبر، يناير، وفبراير وتتراوح درجة الحرارة العظمى فيه ما بين 12 و18 درجة مئوية، وتتعرض الإسكندرية خلال هذا الفصل إلى العديد من العواصف الرعدية الشديدة والبرد والأمطار الغزيرة.

تستمر حالة الطقس في الاسكندرية  المضطربة اليوم حيث  تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تغزر أحيانا وتكون رعدية أحيانا.

درجات الحرارة اليوم الأحد 19-11-2023 فى محافظات مصر

سقوط أمطار مع انخفاض درجات الحرارة بالغربية اليوم الأربعاء

 

كيف يكون حال البحر اليوم في الإسكندرية ؟

وفق النشرة البحرية لهيئة البحر قليل الإضطراب إلى مضطرب، ودرجة حرارة سطح البحر (17) درجة مئوية.

فيما يلي تفاصيل حالة البحر في الاسكندرية اليوم الأحد:

  • الارتفاع: من متر إلى متر ونصف.
  • الاتجاه: شمالية غربية.
  • السرعة: خفيفة إلى معتدلة، تنشط أحيانًا لتصبح قوية السرعة وتصل سرعتها إلى 37 كيلومترًا في الساعة.

درجات الحرارة المتوقعة في الإسكندرية 

  • اليوم الأحد  19 نوفمبر: 22 للعظمي، و18° للصغرى.
  • يوم الاثنين 20 نوفمبر: 22 للعظمي، و17° للصغرى.
  • يوم الثلاثاء 21 نوفمبر: 24 للعظمي، و14° للصغرى.
  • يوم الأربعاء 22 نوفمبر: 25 للعظمي، و14° للصغرى.
  • يوم الخميس 23 نوفمبر: 26 للعظمي، و13° للصغرى.
  • يوم الجمعة 24 نوفمبر: 26 للعظمي، و16° للصغرى.
  • يوم السبت 25 نوفمبر: 25 للعظمي، و17° للصغرى.
  • يوم الأحد 26 نوفمبر: 24 للعظمي، و16° للصغرى.
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توقعات حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة بالمحافظات

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