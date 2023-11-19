تفاصيل حالة الطقس في الإسكندرية اليوم الأحد.. ودرجات الحرارة المتوقعة

تضطرب الطقس في الاسكندرية اليوم الأحد وباقي محافظات القاهرة، حيث سيطرت الأجواء الخريفية الشتوية على حالة الطقس في مصر بداية من الاسبوع الجاري استعدادًا لبدأ فصل الشتاء في أواخر ديسمبر المقبل.

وتعرض الدستور في التقرير التالي تفاصيل حالة الطقس في الاسكندرية اليوم الاحد، وحالة البحر.

أخبار الطقس في الإسكندرية

ستكون حالة الطقس في الاسكندرية غائمًا جزئيًا مع احتمال هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة في بعض المناطق، وتكون درجة الحرارة العظمى المتوقعة 22 درجة مئوية، ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة 18 درجة مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا لتصبح قوية السرعة وتصل سرعتها إلى 37 كيلومترًا في الساعة.

يمتد فصل الشتاء في الإسكندرية عبر شهور ديسمبر، يناير، وفبراير وتتراوح درجة الحرارة العظمى فيه ما بين 12 و18 درجة مئوية، وتتعرض الإسكندرية خلال هذا الفصل إلى العديد من العواصف الرعدية الشديدة والبرد والأمطار الغزيرة.

تستمر حالة الطقس في الاسكندرية المضطربة اليوم حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تغزر أحيانا وتكون رعدية أحيانا.

كيف يكون حال البحر اليوم في الإسكندرية ؟

وفق النشرة البحرية لهيئة البحر قليل الإضطراب إلى مضطرب، ودرجة حرارة سطح البحر (17) درجة مئوية.

فيما يلي تفاصيل حالة البحر في الاسكندرية اليوم الأحد:

الارتفاع: من متر إلى متر ونصف.

الاتجاه: شمالية غربية.

السرعة: خفيفة إلى معتدلة، تنشط أحيانًا لتصبح قوية السرعة وتصل سرعتها إلى 37 كيلومترًا في الساعة.

درجات الحرارة المتوقعة في الإسكندرية