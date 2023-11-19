سقوط عامود إنارة بسبب الطقس السيئ في دمياط

تابع اللواء وائل الشربيني رئيس مركز ومدينة فارسكور في دمياط، سرعة التعامل الفورى مع تداعيات الأحوال الجوية وحل الأزمات الطارئة في حينها للحد من تفاقم المشكلات والقضاء عليها في حينها حيث تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمركز والقرى التابعة لمواجهة موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها البلاد.

حيث أشرف اليوم اعلى أعمال التعامل الفورى مع سقوط عامود كهرباء على الكوبري العلوي بفارسكور وتم رفعه وإعادته مره أخرى وذلك للحد من تفاقم المشكلات ولتحسين الخدمات المقدمة للمواطن.

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع موجة الطقس السئ التي تتعرض لها المحافظة وهطول أمطار على أغلب الانحاء منذ فجر هذا اليوم.

وفي هذا السياق، واصلت الوحدات المحلية للمراكز والمدن جهودها لرفع تجمعات مياه الأمطار بكافة المناطق حيث تم الدفع بالمعدات والفرق الفنية بجميع المراكز والمدن، وذلك لرفع تجمعات مياه الأمطار وذلك لتيسير الحركة المرورية وحركة المارة بالشوارع.

وشهدت محافظة دمياط، صباح اليوم الأحد موجة من الطقس السيئ وتساقط الأمطار الغزيرة، في عدة مناطق داخل المحافظة، وذلك خاصة مدن رأس البر، وعزبة البرج، ودمياط الجديدة، وقرية جمصة البلد، إضافة إلى بعض قرى دمياط.