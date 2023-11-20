الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عدم استقرار ومنخفض جوى.. "الأرصاد": توقعات بأمطار تصل لحد السيول بسيناء

أمطار بسيناء
أمطار بسيناء

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين وأبرز الظواهر الجوية على مستوى القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة، لافتة إلى أن البلاد ستشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مع توافر فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد تصل حد السيول على شمال ووسط سيناء.

انخفاض درجات الحرارة

وقالت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الخير يا مصر والمذاع على القناة الأولى، إن البلاد تشهد يوم الإثنين طقسًا لطيفًا غائمًا، خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائلًا للحرارة على شمال الصعيد، معتدلًا على سيناء وجنوب الصعيد، ومائلًا للبرودة ليلًا على أغلب أنحاء البلاد، وتشهد درجات الحرارة انخفاضًا في المحافظات الساحلية لتسجل 21 و22 في فترات النهار، ويكون الانخفاض الأكبر ليلًا في شمال الصعيد ووسط سيناء.

وأشارت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد إلى أنه سيكون هناك منخفض جوي متمركز شرق البحر المتوسط يؤثر على شمال البلاد، ما يجعل الطقس متقلبًا وممطرًا ويميل إلى البرودة نسبيًا؛ كما تنشط الرياح لتزيد من الإحساس ببرودة الطقس كما تثير الرمال على مناطق متفرقة، وتتكون السحب المنخفضة يصاحبها سقوط الأمطار تكون متفاوتة الشدة تصل إلى غزيرة على شمال البلاد، تقل حدتها كلما تقدمت للداخل.

درجات الحرارة اليوم الإثنين 

درجة الحرارة في القاهرة 24 19

درجة الحرارة في العاصمة الإدارية 24 18

درجة الحرارة في 6 أكتوبر 25 18

درجة الحرارة في بنهــــا 24 19

درجة الحرارة في دمنهور 23 17

درجة الحرارة في وادي النطرون 24 17

درجة الحرارة في كفرالشيخ 23 17

درجة الحرارة في المنصورة 23 17

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