الأرصاد تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إننا بدأنا النصف الثاني من الخريف، وتكون أجوائه شبيهه بالأجواء الشتوية وهو ما شهدنا اليوم نتيجة تأثر البلاد بمنخفض في طبقات الجو العليا ومنخفض على البحر المتوسط.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أننا رأينا اليوم سقوط أمطار من متوسطة لغزيرة على معظم محافظات الجمهورية، ورأينا نشاط قوي للرياح أدى لاضطراب في حركة الملاحة وإثارة الاتربة، مشيرة إلى أن درجات الحرارة انخفضت بمعدل 3 درجات وذروة عدم الاستقرار الأحوال الجوية كانت اليوم وغدًا ستقل حدتها.

وأكدت غانم أن غدًا الاثنين يشهد سقوط أمطار على السواحل الشمالية وتكون متوسطة لغزيرة، في بعض المناطق مثل دمياط وبورسعيد ورفح والعريش، مشيرة إلى أن شمال ووسط سيناء الأمطار فيهما من الممكن أن تصل إلى السيول.

سقوط أمطار على القاهرة الكبرى والوجه البحري

وتابعت، أن القاهرة الكبرى تشهد سقوط أمطار خفيفة وعلى الوجه البحري وسرعات الرياح ستقل غدًا ودرجات الحرارة تسجل من 23 إلى 24 بسبب نشاط الرياح، ومع مساء يوم الاثنين يبدأ التحسن في الأحوال الجوية، ولكن يستمر معدل انخفاض درجات الحرارة والتي تصل إلى 24 درجة، محذرة من الشبورة المائية يوم الثلاثاء المقبل في الصباح الباكر.