السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأرصاد: أمطار رعدية الأحد على بعض المحافظات تصل للسيول بهذه المناطق

الأمطار
الأمطار

قالت إيمان شاكر، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بداية من الغد سيكون هناك اختلاف في الأحوال الجوية وتبدأ بعض التقلبات  بسبب وجود منخفض جوي قطبي بدأ تأثيره على تركيا ويمتد لجزيرة قبرص. 

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن هذا المنخفض سيبدأ خلال الساعات القادمة يتجه للحدود الشمالية الغربية لمصر وتأثيره سيكون في أكثر من ظاهرة منها نشاط الرياح بشكل كبير على معظم أنحاء الجمهورية، مما سيزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، ويكون مثيرًا للأتربة على بعض المناطق مثل الصحراء الغربية وشمال الصعيد وسيناء.

مناطق سقوط الأمطار

وأشارت إلى أننا سنشهد سقوطًا للأمطار متفاوتة الشدة وأكثر المناطق تأثرًا هي المناطق الشمالية بداية من محافظة الإسكندرية وكفرالشيخ ودمياط والبحيرة وبورسعيد، وشمال ووسط سيناء، والأمطار تتراوح بين متوسطة إلى غزيرة، وتكون رعدية في معظم فترات اليوم، مؤكدة أن منطقة شمال ووسط سيناء الأمطار فيها ستصل إلى السيول، لأنها منطقة جبلية.

وتابعت أن القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ستشهد سقوط أمطار متوسطة، وستكون في فترة الظهيرة، كما تمتد لمناطق من شمال الصعيد.

الأرصاد سقوط الأمطار السيول رعدية منخفض جوي قطبى القاهرة الكبرى

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