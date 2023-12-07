"شبورة.. أمطار.. رياح"| الأرصاد تُعلن تفاصيل حالة الطقس لـ5 أيام مقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المُقبلة، اعتبارًا من الجمعة 8 ديسمبر إلى الثلاثاء 12 ديسمبر، وذلك على كافة أنحاء الجمهورية.

وأكدت الهيئة أنه يسود اليوم طقس مائل للحرارة تحت أشعة الشمس لطيف في الظل أثناء ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، مائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

وتوقعت هيئة الأرصاد، أن يشهد طقس هذه الأيام شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بوجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

موعد عودة الاستقرار في الأحوال الجوية

فيما كشفت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية منار غانم، عن سوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي، وحالة الضباب التي تسببت في العديد من الحوادث على بعض الطرقات الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنَّه خلال الأيام المقبلة تشهد مصر عودة الاستقرار في الأحوال الجوية، خاصة الشبورة المائية التي تقلّ بشكل ملحوظ.

ونوّهت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية على قائدي المركبات القيادة بالهدوء تام أو تأجيل السفر إن لم تكن هناك أهمية قصوى.

وناشدت "غانم" المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة في فترات الليل في ضوء انخفاض درجات الحرارة في الأيام المقبلة مع اقتراب دخول فصل الشتاء.

تفاصيل الحالة الجوية

وفيما يلي تفاصيل الحالة الجوية وحالة الطقس المتوقعة على كافة البلاد وفقًا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية: