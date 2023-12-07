ما سر انتشار الشبورة؟.. "الأرصاد" تعلن موعد انتهاء الظاهرة

كشفت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية منار غانم، عن سوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي، وحالة الضباب التي تسببت في العديد من الحوادث على بعض الطرقات الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنَّ الشبورة المائية تتكوّن على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

سبب حالة الضباب

وتابعت "غانم" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنَّ حالة الضباب التي تُسببها الشبورة المائية الكثيفة، تتواجد على مدار العام في مصر، لكنَّها تختلف من فصل لآخر، وتكون كثيفة في فصل الشتاء خاصة نهايات الخريف.

وأوضحت "غانم" أنَّ حالة الضباب التي تشهدها مصر في الوقت الحالي، ترجع لانخفاض درجات الحرارة، حيثُ تزيد من حدّتها خلال فترات الليل المتأخرة وفي الصباح الباكر.

كما تتسبب عوامل الرطوبة المُختلفة وسرعات الرياح إلى تكوّن الشبورة المائية بشكل كثيف، ممَّا يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية أو انعدامها أحيانًا في بعض المناطق المُختلفة.

متى تنتهي ظاهرة الضباب الكثيف؟

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهئة الأرصاد الجوية، إلى أنَّ هذه ظاهرة جوية مقلوبة بشكل كبير، تشهدها البلاد في هذا التوقيت من كل عام، وذلك نتيجة المرتفع الجوي الذي يستمر أحيانًا لـ10 أيام متواصلة.

وأكدت أنَّه خلال الأيام المقبلة تشهد مصر عودة الاستقرار في الأحوال الجوية، خاصة الشبورة المائية التي تقلّ بشكل ملحوظ.

ونوّهت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية على قائدي المركبات القيادة بالهدوء تام أو تأجيل السفر إن لم تكن هناك أهمية قصوى.

وناشدت "غانم" المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة في فترات الليل في ضوء انخفاض درجات الحرارة في الأيام المقبلة مع اقتراب دخول فصل الشتاء.