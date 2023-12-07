الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

شبورة وأمطار متوسطة.. توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا

أمطار
أمطار

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، غدًا الجمعة، طقسًا لطيفًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

وقالت الهيئة، إنه من المتوقع أيضًا أن يشهد طقس الغد شبورة مائية أحيانًا من (4 إلى 8 صباحًا تقريبًا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأضافت الهيئة، أنه من المتوقع هطول أمطار متوسطة مساء الغد، قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، وأمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

عاجل.. "الأرصاد" تعلن خريطة الأمطار بالمحافظات اليوم

 

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الأرصاد تعلن اقتراب المنخفض الجوى

درجات الحرارة المتوقعة غدًا 

- القاهرة: العظمى 21 والصغرى 15.

- الإسكندرية: العظمى 22 والصغرى 13.

- مطروح: العظمى 24 والصغرى 11.

- سوهاج: العظمى 24 والصغرى 14.

- قنا: العظمى 26 والصغرى 14.

- أسوان: العظمى 27 والصغرى 14.

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