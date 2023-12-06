الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عاجل.. "الأرصاد" تُحذر المواطنين من ظاهرتين جويتين غدًا الخميس

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

حذرت هيئة الأرصاد، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” من تكوّن شبورة مائية كثيفة قد تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية؛ ️لذا على قائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة.

الأرصاد تحذر: درجات الحرارة تواصل الانخفاض والأمطار تتساقط فى هذه المناطق

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الأرصاد: طقس اليوم لطيف نهارًا بارد ليلًا.. والصغرى بالقاهرة 15

الأرصاد تُحذر من ظاهرتين جويتين 
 

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد غدًا الخميس، ظاهرتين جويتين  شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما متوقع أمطار خفيفة على مناطق من شمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

ويتوقع خبراء الهيئة، أن يسود البلاد غدا الخميس، طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس

 

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس، على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 22 14
العاصمة الإدارية 22 13
6 أكتوبر 23 13
بنهــــا 22 14
دمنهور 21 14
وادى النطرون 23 13
كفر الشيخ 21 12
المنصورة 22 13
الزقازيق 23 14
شبين الكوم 22 14
طنطا 21 11
دمياط 21 14
بورسعيد 22 16
الإسماعيلية 23 15
السويس 22 14
العريش 24 13
رفح 23 12
رأس سدر 24 15
نخل 23 10
كاترين 22 05
الطور 25 15
طابا 24 14
شرم الشيخ 26 18
الإسكندرية 22 12
العلمين الجديدة 23 14
مطروح 24 11
السلوم 20 08
سيوة 20 08
رأس غارب 27 17
الغردقة 26 17
سفاجا 26 19
مرسى علم 27 18
شلاتين 27 21
حلايب 25 20
أبو رماد 25 20
رأس حدربة 24 20
الفيوم 23 13
بني سويف 24 12
المنيا 23 10
أسيوط 24 11
سوهاج 25 14
قنا 26 14
الأقصر 26 13
أسوان 27 14
الوادي الجديد 26 09
أبوسمبل 27 14

 

درجات الحرارة درجات الحرارة المتوقعة غدا الأرصاد هيئة الارصاد هيئة الأرصاد الجوية الضباب شبورة مائية ظاهرتين جويتين

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