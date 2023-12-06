الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأرصاد تحذر: درجات الحرارة تواصل الانخفاض والأمطار تتساقط فى هذه المناطق

درجات الحرارة
درجات الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن محافظة الإسكندرية شهدت اليوم سقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة، مؤكدة أنها لم تؤثر على أي أنشطة.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه من المتوقع أن تشهد الإسكندرية سقوط أمطار غدًا وكذلك على المنطقة الغربية وتكون أمطارًا خفيفة.

وأكدت أن التوقعات تُشير إلى استقرار الأحوال الجوية حتى يوم الأحد المقبل، وعلى أن تتصاعد حدة سقوط الأمطار من يوم الإثنين تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة يوم الثلاثاء بسبب تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، يؤثر علينا وتمتد الأمطار على السواحل الشمالية وجنوب سلاسل البحر الأحمر وشمال سيناء.

الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة

وحذرت من انخفاض درجات الحرارة غدًا خاصة في فترات الليل والتي تصل إلى 13 درجة مئوية، واستمرار الشبورة المائية التي من الممكن أن تكون كثيفة على الطرق والأراضي الزراعية.

للأرصاد الجوية محافظة الاسكندرية سقوط أمطار غدا المنطقة الغربية الأحوال الجوية انخفاض درجات الحرارة

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