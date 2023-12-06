الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الأرصاد" تحذر المواطنين من الطقس خلال الـ 48 ساعة المقبلة

الطقس في مصر
الطقس في مصر

طالبت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة "جاكيت" خلال الخروج في فترة ساعات الليل والصباح الباكر، خلال الـ48 ساعة المقبلة، مؤكدة أهمية القيادة بهدوء تام على الطرق نتيجة الشبورة المائية القوية التي ستكون موجودة في الصباح الباكر غدًا.

وقالت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم الأربعاء، إن قيم درجات الحرارة اليوم حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام في معظم محافظات الجمهورية، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 23 درجة مئوية خلال فترة النهار.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن ظاهرة الشبورة المائية ستقل حدتها في الأيام المقبلة، مؤكدة أهمية القيادة بهدوء تام على الطرق وارتداء الملابس الثقيلة "اصطحاب جاكيت" خلال الخروج في فترة ساعات الليل والصباح الباكر، موضحة أنه لا يوجد فرص أمطار على القاهرة الكبرى؛ ولكن توجد فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وهي غير مؤثرة على أنشطة الحياة اليومية، ومتوقع أن تكون من خفيفة لـ متوسطة مع يوم الجمعة.

طقس نهاية الأسبوع الأرصاد الجوية درجات الحرارة

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