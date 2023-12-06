الأربعاء 06 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الأرصاد: الأيام المقبلة سنشعر بمزيد من البرودة.. والقاهرة ستصل لـ21

الشتاء
الشتاء

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع استمرار الشبورة المائية خلال الأيام المقبلة، ولكن بكثافة أقل تدريجيًا من الأمس واليوم، وتحسن الرؤية بشكل أكبر.

ونوهت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 8 الصبح، المذاع على فضائية dmc، اليوم الأربعاء، بأن هناك توقعات بسقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والمحافظات المطلة على البحر المتوسط ومن ضمنها الإسكندرية، مع تساقط أمطار خفيفة اليوم وغدًا، والتي قد تستمر حتى يوم الجمعة المقبل، مؤكدة أنها لن تؤثر تمامًا على أي أنشطة يومية، مشيرة إلى أنها أقل من التي شهدتها مرسى علم بالأمس من سيول.

ولفتت إلى أن البلاد تشهد انخفاضات في درجات الحرارة خلال هذه الفترة، ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم هى 23 درجة على القاهرة الكبرى، موضحة أن الطقس خريفي لطيف تمامًا خلال فترة النهار، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء، مائل الحرارة على جنوب الصعيد، خاصة بفترات النهار.

وبالنسبة لدرجة الحرارة الصغرى على القاهرة الكبرى، فقالت إنها ستصل إلى 15 درجة مئوية، أما بالنسبة لمحافظات شمال الصعيد تشهد انخفاضًا يصل إلى أقل من 10 درجات مئوية.

وأضافت أن الأمطار ستكون من خفيفة إلى متوسطة على المناطق الساحلية المطلة على سواحل البحر المتوسط بيوم الجمعة المقبل، معقبة: "الأحوال الجوية مستقرة بشكل كبير، والأيام المقبلة سنشعر بمزيد من البرودة، والتي قد تصل درجة الحرارة العظمى بها إلى 21 درجة، والصغرى 13 درجة مئوية".

الأرصاد الجوية الشبورة الشبورة المائية درجات الحرارة

مواد متعلقة

الأرصاد: طقس اليوم لطيف نهارًا بارد ليلًا.. والصغرى بالقاهرة 15

الأكثر قراءة

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل.. حماس ترد على مزاعم بايدن بشأن اغتصاب النساء أثناء طوفان الأقصى

عاجل|"نزل من مكتبه بالكلبشات".. تفاصيل القبض على مستشار وزير التموين و8 آخرين بشبكة فساد

بيان عاجل لجيش الاحتلال بعد مصرع وإصابة جنود بالجيش اللبنانى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة عبد الكريم

الطريق من "نبت" وزيرة مصر القديمة إلى "رئيسة وزراء" الجمهورية الجديدة

إبراهيم داود

يوجد أمل أيضًا

وائل لطفي

حقيقة واقعة

ماجد حبته

أخبار سيئة من أوكرانيا!

أميرة عبدالكريم

الطريق من "نبت" وزيرة مصر القديمة إلى "رئيسة وزراء" الجمهورية الجديدة

محمد قدري

مصطفى أمين باكيًا.. والسبب عمرو أديب

علي سعدة

المرحلة الأولى للانتخابات المصرية.. والنموذج العالمى المشرف

عبد الرحيم طايع

الأشياء التى تهم عموم المواطنين

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يستهدف أطراف بلدتى محيبيب وبليدا الحدوديتين فى جنوب لبنان

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أربعة فلسطينيين من نابلس

عاجل| مصر تدين قرار إسرائيل بناء مستوطنة جديدة فى أراضى القدس الشرقية المحتلة