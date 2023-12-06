الأرصاد: الأيام المقبلة سنشعر بمزيد من البرودة.. والقاهرة ستصل لـ21

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع استمرار الشبورة المائية خلال الأيام المقبلة، ولكن بكثافة أقل تدريجيًا من الأمس واليوم، وتحسن الرؤية بشكل أكبر.

ونوهت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 8 الصبح، المذاع على فضائية dmc، اليوم الأربعاء، بأن هناك توقعات بسقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والمحافظات المطلة على البحر المتوسط ومن ضمنها الإسكندرية، مع تساقط أمطار خفيفة اليوم وغدًا، والتي قد تستمر حتى يوم الجمعة المقبل، مؤكدة أنها لن تؤثر تمامًا على أي أنشطة يومية، مشيرة إلى أنها أقل من التي شهدتها مرسى علم بالأمس من سيول.

ولفتت إلى أن البلاد تشهد انخفاضات في درجات الحرارة خلال هذه الفترة، ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم هى 23 درجة على القاهرة الكبرى، موضحة أن الطقس خريفي لطيف تمامًا خلال فترة النهار، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء، مائل الحرارة على جنوب الصعيد، خاصة بفترات النهار.

وبالنسبة لدرجة الحرارة الصغرى على القاهرة الكبرى، فقالت إنها ستصل إلى 15 درجة مئوية، أما بالنسبة لمحافظات شمال الصعيد تشهد انخفاضًا يصل إلى أقل من 10 درجات مئوية.

وأضافت أن الأمطار ستكون من خفيفة إلى متوسطة على المناطق الساحلية المطلة على سواحل البحر المتوسط بيوم الجمعة المقبل، معقبة: "الأحوال الجوية مستقرة بشكل كبير، والأيام المقبلة سنشعر بمزيد من البرودة، والتي قد تصل درجة الحرارة العظمى بها إلى 21 درجة، والصغرى 13 درجة مئوية".