الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عاجل.. "الأرصاد" تعلن خريطة الأمطار بالمحافظات اليوم

الطقس
الطقس

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ اليوم الخميس يشهد طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء، وحار على الجنوب، وطقس بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

مناطق سقوط الأمطار

وأضافت "غانم" خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "صباح الخير يا مصر"، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق محدودة من المحافظات، وتكون شبورة مائية من متوسطة إلى كثيفة نسبيًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ناصحة قائدي السيارات بتشغيل الكشافات واستخدام آلة التنبيه لإشعار الغير بوجودك، وتهدئة السرعة والالتزام بقواعد المرور.

ولفتت إلى أنّه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الخميس على القاهرة 22 درجة نهارًا، وتصل إلى 27 درجة مئوية على جنوب البلاد، وتسجل 22 درجة على المحافظات الساحلية.

لطيف طقس ارصاد سقوط أمطار المسطحات المائية

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