الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أسبوع الأمطار.. "الأرصاد" تكشف طقس الـ6 أيام المقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس خلال الـ6 أيام المُقبلة، وذلك اعتبارًا من الخميس 7 ديسمبر إلى الثلاثاء 12 ديسمبر 2023.

وتأتي خريطة الطقس خلال هذه الفترة، وفقًا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، على النحو التالي:

الخميس 7ديسمبر 2023

  • طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.
  • شبورة مائية ( من 4 إلى 9 صباحًا تقريبا) قد تكون كثيفة أحيانًا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة.
  • أمطار خفيفة بنسبة حدوث (30% تقريبا ) على مناطق من السواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
  • نشاط رياح: على مناطق من شمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

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الجمعة 08 ديسمبر 2023

  • شبورة مائية (من 4 الى 9 صباحًا تقريبا): على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
  • أمطار خفيفة بنسبة حدوث (40% تقريبا ): على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.
  • نشاط رياح: على مناطق من شمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

 

السبت 9 ديسمبر 2024

  • شبورة مائية (من 4 الى 9 صباحًا تقريبا): على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
  • أمطار خفيفة بنسبة حدوث (40% تقريبا ): على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

 

الأحد 10 ديسمبر 2024

  • شبورة مائية (من 4 الى 9 صباحًا تقريبا): على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
  • أمطار خفيفة بنسبة حدوث (30% تقريبا ): على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

 

الإثنين 11 ديسمبر 2024

  • أمطار متوسطة بنسبة حدوث (40% تقريبا ): على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر على فترات متقطعة.
  • أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

 

الثلاثاء 12 ديسمبر 2024

  • أمطار متوسطة بنسبة حدوث (40% تقريبا ): على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.
  • نشاط رياح: على مناطق من شمال الوجه البحري على فترات متقطعة.
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