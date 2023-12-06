أسبوع الأمطار.. "الأرصاد" تكشف طقس الـ6 أيام المقبلة
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس خلال الـ6 أيام المُقبلة، وذلك اعتبارًا من الخميس 7 ديسمبر إلى الثلاثاء 12 ديسمبر 2023.
وتأتي خريطة الطقس خلال هذه الفترة، وفقًا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، على النحو التالي:
الخميس 7ديسمبر 2023
- طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.
- شبورة مائية ( من 4 إلى 9 صباحًا تقريبا) قد تكون كثيفة أحيانًا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة.
- أمطار خفيفة بنسبة حدوث (30% تقريبا ) على مناطق من السواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
- نشاط رياح: على مناطق من شمال الوجه البحري على فترات متقطعة.
الجمعة 08 ديسمبر 2023
- شبورة مائية (من 4 الى 9 صباحًا تقريبا): على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
- أمطار خفيفة بنسبة حدوث (40% تقريبا ): على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.
- نشاط رياح: على مناطق من شمال الوجه البحري على فترات متقطعة.
السبت 9 ديسمبر 2024
- شبورة مائية (من 4 الى 9 صباحًا تقريبا): على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
- أمطار خفيفة بنسبة حدوث (40% تقريبا ): على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.
الأحد 10 ديسمبر 2024
- شبورة مائية (من 4 الى 9 صباحًا تقريبا): على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
- أمطار خفيفة بنسبة حدوث (30% تقريبا ): على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.
الإثنين 11 ديسمبر 2024
- أمطار متوسطة بنسبة حدوث (40% تقريبا ): على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر على فترات متقطعة.
- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة.
الثلاثاء 12 ديسمبر 2024
- أمطار متوسطة بنسبة حدوث (40% تقريبا ): على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.
- نشاط رياح: على مناطق من شمال الوجه البحري على فترات متقطعة.