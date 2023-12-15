الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارًا بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 16

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدًا السبت، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء حار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

شبورة مائية صباحًا

وعن الظواهر الجوية، تتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية قد تكون كثيفة أحيانًا على الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

العظمى الصغرى