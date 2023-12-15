الجمعة 15 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارًا بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 16

الأرصاد
الأرصاد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدًا السبت، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء حار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

شبورة مائية صباحًا 

وعن الظواهر الجوية، تتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية قد تكون كثيفة أحيانًا على الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

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الأرصاد تحذر سكان القاهرة والمحافظات من الظواهر الجوية

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"الأرصاد" تعلن حالة الطقس غدًا الجمعة فى مصر والظواهر الجوية المتوقعة

درجات الحرارة المتوقعة غدًا 

العظمى الصغرى

  • القاهرة: 25-16.
  • العاصمة الإدارية: 25-14.
  • 6 أكتوبر: 25-14.
  • بنها: 24-15.
  • دمنهور: 25-15.
  • وادى النطرون: 23-14.
  • كفر الشيخ: 25-15.
  • المنصورة: 25-14.
  • الزقازيق 24-15.
  • شبين الكوم 25-15.
  • طنطا 24-15.
  • دمياط 24-14.
  • بورسعيد 24-14.
  • الإسماعيلية 25-13.
  • السويس 25-14.
  • العريش 24-12.
  • رفح 24-11.
  • رأس سدر 25-14.
  • نخل 24-09.
  • كاترين 22-05.
  • الطور 26-14.
  • طابا 25-15.
  • شرم الشيخ 28-18.
  • الاسكندرية 25-13.
  • العلمين الجديدة 24-12.
  • مطروح 24-13.
  • السلوم 21-11.
  • سيوة 20-08.
  • رأس غارب 27-16.
  • الغردقة 28-18.
  • سفاجا 27-18.
  • مرسى علم 28-17.
  • شلاتين 29-20.
  • حلايب 27-21.
  • أبو رماد 28-19.
  • رأس حدربة 27-21.
  • الفيوم 25-11.
  • بني سويف 25-11.
  • المنيا 25-10.
  • أسيوط 26-10.
  • سوهاج 27-12.
  • قنا 28-13.
  • الأقصر 29-13.
  • أسوان 30-15.
  • الوادى الجديد 29-10.
  • أبوسمبل 30-15.
هيئة الأرصاد الجوية شبورة مائية صباحا طقس معتدل نهارا درجات الحرارة محافظات ومدن مصر

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