السبت 30 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

حالة الطقس في يوم رأس السنة 2024 ودرجات الحرارة المتوقعة

جريدة الدستور

حالة الطقس في يوم رأس السنة 2024 يهتم بمعرفتها الكثير من الأشخاص للاطمئنان على حالة الطقس في يوم رأس السنة 2024 وقضاء أوقاتهم في الاحتفال بقدوم العام الجديد، حيث كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس يوم الإثنين الأول من شهر يناير 2024 مؤكدة عن وجود شبورة مائية وأمطار خفيفة الى متوسطة في بعض المناطق.

حالة الطقس في يوم رأس السنة 2024

وتشهد بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد وجود شبورة مائية من الساعة الرابعة 4 وحتى التاسعة صباحا، كما تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة 

وتشهد حالة الطقس بدءا من يوم السبت 30 ديسمبر 2023 إلى الخميس 4 يناير 2024 طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

كما تظهر الشبورة المائية بشكل كثيف على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

الأحد 31 ديسمبر.. حالة الطقس غدا يوم رأس السنة 2024

سقوط الأمطار 

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وتمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة بنسبة حدوث 20% تقريبا غدا الأحد كما من المتوقع سقوط أمطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة يوم الإثنين الأول من يناير 2024.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 

القاهرة: العظمى: 21 الصغرى 14 العاصمة الإدارية الجديدة: العظمى: 21 الصغرى 13 الاسكندرية: العظمى: 20 الصغرى 14 بنها: العظمى: 21 الصغرى 14 دمنهور: العظمى: 20 الصغرى 14 وادي النطرون: العظمى: 21 الصغرى 13 مرسى مطروح: العظمى: 20 الصغرى 12 السلوم: العظمى 19 الصغرى 11.

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