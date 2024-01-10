الأربعاء 10 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

أطعمة تعالج جفاف الجلد خاصة في فصل الشتاء.. تعرف عليها

جفاف الجلد
جفاف الجلد

في فصل الشتاء، يصبح الجلد عرضة للجفاف وفقدان الترطيب بسبب الظروف البيئية القاسية والجافة. من المعتاد أن يكون الشتاء فترة تتسبب في جفاف الجلد وظهور التشققات والتهيجات. من هنا، يأتي دور الأطعمة التي تساعد في تحسين حالة الجلد خلال هذا الفصل.

تلعب الغذاء دورًا مهمًا في صحة الجلد، فبعض الأطعمة تحتوي على مكونات غذائية تساعد في ترطيب البشرة والحفاظ على مرونتها. يمكن للاحتفاظ بنظام غذائي متوازن يتضمن هذه الأطعمة أن يقلل من آثار جفاف الجلد ويحافظ على صحته خلال فصل الشتاء.

تحتوي بعض الأطعمة على مضادات الأكسدة والفيتامينات والأحماض الدهنية الأساسية التي تلعب دورًا هامًا في تقوية حاجز الجلد وحفاظه على الترطيب سيكون تضمين هذه الأطعمة في النظام الغذائي والاعتماد عليها فعالًا في مواجهة جفاف الجلد خلال الفصول الباردة.

في فصل الشتاء، يكون جفاف الجلد من المشاكل الشائعة بسبب الجو البارد والجاف واستخدام أنظمة التدفئة. وهناك عدة أطعمة يمكن أن تساعد في علاج جفاف الجلد:

الأسماك 

 تحتوي على أحماض دهنية أوميغا-3 التي تساعد في ترطيب الجلد وتحسين مرونته. تشمل الأسماك مثل السلمون والتونة والسردين.

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المكسرات والبذور

 تحتوي على فيتامين E والأحماض الدهنية الصحية التي تساعد في الحفاظ على صحة الجلد. من الأمثلة على ذلك اللوز والجوز وبذور الكتان وبذور الشيا.

الفواكه والخضروات

 تحتوي العديد من الفواكه والخضروات على فيتامين C الذي يعمل كمضاد أكسدة ويعزز صحة الجلد. البرتقال والفراولة والبروكلي والفلفل الحلو من الأمثلة على هذه الأطعمة.

الزيوت الصحية

زيت الزيتون وزيت الكانولا والزيوت النباتية الأخرى تحتوي على دهون صحية تساعد في ترطيب الجلد.

الماء

 الحفاظ على شرب كمية كافية من الماء يلعب دورًا هامًا في ترطيب الجلد من الداخل.

الشتاء فصل الشتاء الفيتامينات مضادات الأكسدة الأسماك

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