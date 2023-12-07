الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

من الحكة إلى الخطوط الدقيقة.. 5 علامات تدل على جفاف الجلد يجب عدم تجاهلها

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

الحكة المستمرة قد تكون هذه أعراض جفاف الجلد، فإن بشرتنا غالبًا ما تكشف أكثر مما تراه العين، في حين أن البحث عن بشرة شابة وحيوية هو أمر عالمي، فإن فهم علامات الجفاف هو الخطوة الأولى نحو تحقيق ذلك، يؤدي الجفاف إلى جفاف بشرتك لأنه يستنزف الرطوبة في خلايا الجلد، تعاني بشرتك من نقص الدهون ولا تنتج غدتك الدهنية ما يكفي من الرطوبة الطبيعية للحفاظ على تغذية بشرتك، وفقًا لموقع health الطبي.

5 علامات على ضعف ترطيب البشرة

شاركت الدكتورة سونيا راجوكومار، طبيبة الأمراض الجلدية التجميلية ومؤسسة Niara Aesthetics، مع HT Lifestyle خمس علامات لجفاف الجلد لا يجب عليك تجاهلها.

1. الجلد الباهت: البكاء للرطوبة

أن تتعرض بشرتك لفقدان للحيوية والتخلص من توهجهها  قد تكون هذه طريقة بشرتك للتعبير عن عطشها للرطوبة، عندما تنخفض مستويات الترطيب، تتباطأ العمليات الأساسية مثل دوران الخلايا، تاركة وراءها طبقة من الخلايا الميتة المتراكمة.

2. العيون الغائرة: نافذة الترطيب

العيون، التي غالبًا ما تعتبر نوافذ الروح، يمكن أن تكون أيضًا بمثابة مرايا تعكس حالة ترطيب بشرتك. يؤدي نقص الرطوبة إلى حرمان منطقة العين الحساسة من ارتدادها، مما يكشف عن الهالات السوداء والمظهر المرهق. إن استعادة الترطيب لا يزيل علامات التعب فحسب، بل يحافظ أيضًا على المرونة حول عينيك، مما يخلق مظهرًا متألقًا.

3. زيادة الحساسية: علامة الضعف

هل أصبحت بشرتك فجأة أكثر حساسية وعرضة للاحمرار والحكة والانزعاج  ما سبق ايضا علامة يؤدي الجفاف إلى إضعاف الدفاعات الطبيعية للبشرة، مما يجذب المعتدين الخارجيين. تصور الترطيب كدرع لبشرتك، مما يعزز مرونتها ويستعيد التوازن الدقيق الذي تحتاجه.

4. الخطوط الدقيقة: أكثر من مجرد جماليات

تحكي التجاعيد قصصًا عن رحلة الحياة، لكن الخطوط الدقيقة قد تكشف شيئًا أعمق. تتميز البشرة الرطبة بمرونة ممتلئة تقلل من ظهور هذه الخطوط.

5. الحكة: طلب الاهتمام

الحكة المستمرة هي أكثر من مجرد إزعاج. إنها صرخة بشرتك لجذب الانتباه. يخلق الجفاف بيئة تزدهر فيها الحكة، مما يجعل الترطيب أمرًا لا غنى عنه للحفاظ على سلامة بشرتك.

6. خيارات منزلية للترطيب الأمثل

تلعب الاستراتيجيات المنزلية دورًا حاسمًا في تغذية ترطيب بشرتك. يعد الترطيب المنتظم وشرب الكثير من الماء ودمج أساسيات العناية بالبشرة مثل السيراميد والببتيدات وحمض الهيالورونيك في روتينك اليومي أمرًا بالغ الأهمية. تعمل هذه العناصر بشكل تآزري لتجديد الرطوبة والحفاظ عليها، مما يعزز بشرة مشرقة ونضرة.

في الختام، فهم إشارات بشرتك هو المفتاح لفتح إمكاناتها الكاملة. رطبي بشرتك وجسمك جيدًا لتقليل علامات الشيخوخة والحفاظ على البشرة ناعمة ومشرقة. إذا كنت تعاني من الجفاف المستمر، فقد يكون الوقت قد حان لزيارة طبيب الأمراض الجلدية. يوفر الجمع بين الممارسات المنزلية والحلول داخل العيادة نهجًا شاملًا لتحقيق الترطيب الأمثل للبشرة، مما يساهم في الصحة العامة لبشرتك وجمالها الدائم

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