الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير عسكرى عراقى: لم يكن متوقعًا أن تقدم إيران على قصف أربيل

ماجد القيسي
ماجد القيسي

قال اللواء ماجد القيسي، الخبير العسكري والأمني، إنه لم يكن متوقعًا أن تقدم إيران على قصف أربيل، لأنه كانت هناك اتفاقية أمنية بين الطرفين الإيراني والعراقي.

وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الاتفاقية كانت تنص على حماية الحدود واحترام سيادة الدول، وكان هناك شيء من الاطمئنان أن إيران لن تخرق السيادة العراقية، ففي العام الماضي قصفت نفس المواقع التي قصفتها اليوم بـ13 صاروخًا تحت ذريعة وجود محطات تشويشية عليها.

إيران ضربت مواقع عراقية بضربة مركبة

ولفت الخبير العسكري والأمني، إلى أن إيران ضربت مواقع عراقية بضربة مركبة بصواريخ وطائرات مسيرة وصواريخ شديدة للغاية، وضربت منشآت راح ضحيتها 4 أشخاص و6 جرحى.

أعلنت إدارة مطار أربيل في إقليم كردستان العراق في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، عن عودة حركة الملاحة الجوية في المطار إلى طبيعتها.

إيران قصف أربيل خبير عسكري عراقي اللواء ماجد القيسي الخبير العسكري والأمني

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