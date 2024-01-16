الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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ولاء السلامين: الاحتلال اقتحم بلدة دورا فى وضح النهار جنوب الخليل (فيديو)

ولاء السلامين
ولاء السلامين

قالت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية من الضفة الغربية، إن الاحتلال الإسرائيلي اقتحم بلدة دورا في وضح النهار جنوب الخليل.

 

إطلاق الرصاص الحي بشكل عشوائي على أي فلسطيني

وأضافت السلامين، خلال تصريحاتها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أنه جرى إطلاق الرصاص الحي بشكل عشوائي على أي فلسطيني متواجد بالشوارع، معقبة: "كانت هناك سيدة لم تستطع مناداة زوجها وهي على سطح منزلها أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص تجاهها لترتقي شهيدة، وكذلك سقط شاب فلسطيني شهيدًا".

وأوضحت مراسلة القاهرة الإخبارية من الضفة الغربية، أنه عندما تقتحم القوات الإسرائيلية يكون الاقتحام مقرونًا إما لاغتيال أو لاعتقال فلسطينيين أو مداهمة أو اجتياح للبلدة أو المدينة أو المخيم، أما ما حدث في دورا هو فقط اقتحام وإنزال الأعلام الخاصة بجنوب إفريقيا التي دعمت الدعوى المقدمة لمحكمة العدل الدولية.

إطلاق الرصاص الحي بشكل عشوائي أي فلسطيني ولاء السلامين ولاء السلامين مراسلة القاهرة الإخبارية مراسلة القاهرة الأخبارية من رام الله ولاء السلامين

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