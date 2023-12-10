الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطسنيًا ويعتقل خمسة آخرين في الخليل

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

أصيب، اليوم الأحد، فلسطيني بالرصاص، واعتقل خمسة آخرون خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الظاهرية جنوب الخليل، وسط إطلاق الأعيرة النارية وقنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة مواطنين بالرصاص الحي ، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا". 

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت ابراهيم محمد فلاح عوايصة، وعيسى إبراهيم عوايصة من الظاهرية، وعلاء عباس أبو شخيدم، وحازم الرجبي، وموسى عايد العجلوني، من مدينة الخليل، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

كما فتشت قوات الاحتلال عدة منازل عرف منها أصحابها: ناجي الخلوص، وغازي الخلوص، وماجد الخلوص، من بلدة دورا، ومحمد الحرباوي في عقبة تفوح، ومحمد إبراهيم العدرة من قرية الديرات شرق يطا.

صحة غزة

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، أن قوات الجيش الإسرائيلي استهدفت المستشفى الميداني الأردني في مدينة خان يونس بالمحافظة الجنوبية بقذيفة مدفعية تسببت بأضرار في محتوياته.

أوضحت الوزارة، أن قناصة الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مدير عام الصيدلة بوزارة الصحة الدكتور أشرف أبو مهادي بينما كان يحاول الوصول إلى مستودعات الأدوية بوزارة الصحة بغزة من أجل توفير بعض المستلزمات الطبية لمجمع الشفاء الطبي ومستشفى الاهلي العربي وبعض المراكز الصحية بغزة التي لازلت تعمل.

وأضاف بيان للوزارة: بمجرد وصوله للمستودعات تبين وجود قناصة يعتلون مكانا قريبا وتم إطلاق النار عليه فأصيب هو وسائق سيارة الخدمات الصحية بجواره وأصيب شخص ثالث.

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سيارات الإسعاف

وتابع البيان: استكمالا لهذه الجريمة النكراء استهدفت قوات الاحتلال سيارة الاسعاف التي ذهبت لإجلائهم فور وصولها للمكان".

وأعربت الصحة الفلسطينية عن استنكارها لهذه الجريمة التي تضاف للسجل الإجرامي الأسود للاحتلال الإسرائيلي، مطالبة الأمم المتحدة ومؤسساتها بالعمل فورا على تفعيل القانون الدولي الإنساني والقرارات الدولية المتعلقة بحماية الطواقم الطبية وتجريم استهدافها.

الإحتلال الإسرائيلي محافظة الخليل الرصاص غزة وزارة الصحة الفلسطينية الاحتلال الجيش الإسرائيلي

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