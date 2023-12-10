هيئة البث الإسرائيلية: سنسمح لبعض سكان غزة العودة لمنازلهم خلال الشهرين المقبلين

قالت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الأحد، نقلًا عن مصادر أمنية: "إنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار قبل شهرين بغزة".

وتابعت هيئة البث الإسرائيلية: "أن إسرائيل ستسمح لبعض سكان غزة العودة لمنازلهم خلال الشهرين المقبلين".

10 شهداء بعد قصف طائرات الاحتلال منزلًا في خان يونس

واستشهد 10 مواطنين وأصيب العشرات بجروح، فجر اليوم الأحد، بعد قصف طائرات الاحتلال منزلًا في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد عشرة مواطنين أغلبهم من الأطفال، ووقوع عشرات الإصابات، بالإضافة لعدد من المفقودين بعد قصف طيران الاحتلال الحربي منزلًا يعود لعائلة عبدالوهاب غرب خان يونس، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

كما قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي محيط مستشفى الأوروبي في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأشارت مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، إلى وصول جثامين عدد من الشهداء والجرحى، جراء قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلًا في منطقة "ترنس البابا" وسط قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة على دير البلح وسط القطاع، وعلى مخيمات النصيرات والمغازي والزوايدة وسط قطاع غزة، وعلى حيي التفاح والشجاعية شرق مدينة غزة وعدة مناطق في شمال القطاع.

كما جددت قوات الاحتلال من قصفها المدفعي تجاه مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

إضراب شامل لكافة مناحي الحياة

وفي وقت سابق أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في رام الله والبيرة في الأراضي الفلسطينية، عن أن يوم الإثنين المقبل، هو إضراب شامل لكافة مناحي الحياة، وذلك ضمن حراك عالمي يدعو لإضراب حول العالم، للمطالبة بوقف العدوان على قطاع غزة، وتضامنًا مع الشعب الفلسطيني.

محاولات الاقتلاع والتهجير

ودعت القوى في بيان صدر عنها، اليوم، إلى الخروج للشوارع وساحات المدن والقرى والمخيمات، للتعبير عن وحدة الدم والمصير وانتصارًا للأبرياء العُزل، وتوجيه رسالة للعالم أن شعبنا سيقف بقوة ضد محاولات الاقتلاع والتهجير، وأن نضالنا المشروع سيتواصل حتى تحقيق الحرية والاستقلال، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".