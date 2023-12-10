بيان من الصحة العالمية بشأن الهجمات على المرافق الطبية في غزة

أعربت منظمة الصحة العالمية، أمس السبت، عن قلقها العميق إزاء الهجمات المستمرة على جميع المرافق الصحية في قطاع غزة.

وأضافت الصحة العالمية أنه لا يزال مستشفى العودة محاصرًا منذ 5 ديسمبر، واستشهد فردين من الطاقم الطبي أثناء عملهما داخله.

ومنذ 7 أكتوبر، وثّقت منظمة الصحة العالمية 212 هجومًا على مرافق الرعاية الصحية في قطاع غزة.

وأسفر القصف المدفعي الإسرائيلي، وكذلك التوغل البري منذ ذلك الحين عن استشهاد ما لا يقل عن 565 شخصًا وإصابة 732 آخرين من القطاع الصحي، كما طال 56 منشأة صحية و59 سيارة إسعاف.