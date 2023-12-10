فاينانشال تايمز: الترسانة العسكرية لحزب الله "معقدة" وقادرة على الوصول لأى مكان فى إسرائيل

أكدت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، أن الترسانة العسكرية لـ حزب الله اللبناني قادرة على الوصول إلى قلب إسرائيل، وأن الأخيرة تشعر "بعدم الارتياح" إزاء تغلغل حزب الله في جنوب لبنان.

وقالت الصحيفة في تقرير بعنوان "إسرائيل تحذر من أنها لم تعد قادرة على قبول حزب الله على حدودها"، إن حزب الله هو واحد من أكثر الجهات الفاعلة غير الحكومية تسليحًا في العالم، ويمتلك ترسانة معقدة من الصواريخ القادرة على الوصول إلى أي مكان في إسرائيل.

واستشهد التقرير بصمود حزب الله في صراع 2006 الذي دام لمدة 34 يومًا بين الجانبين، مشيرة إلى أن زعيم الحزب حسن نصرالله منذ ذلك الحين يتباهي بأن لديه 100 ألف مقاتل تحت قيادته.

وتطرق التقرير إلى تصريحات مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي، بأن تل أبيب "لم تعد قادرة على قبول" وجود قوات حزب الله على حدودها الشمالية، وقال إنه سيتعين عليها التحرك إذا استمرت هذه القوات في تشكيل تهديد.

في ضوء هذا التصريح، اعتبر التقرير أن تعليقات هنجبي، تعد أحدث علامة على عدم ارتياح إسرائيل إزاء تغلغل حزب الله في جنوب لبنان.

إطلاق نار متبادل

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء طوفان الأقصى في قطاع غزة في 7 أكتوبر.

ومساء أمس السبت قصفت الطائرات المقاتلة الإسرائيلية أهدافًا من بينها مركز قيادة لحزب الله في لبنان بعد أن أطلق الحزب صواريخ على إسرائيل دعمًا وإسنادًا للمقاومة في قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، أدى الغزو الإسرائيلي الانتقامي والمستمر حتى اليوم لقطاع غزة إلى استشهاد أكثر من 17700 أغلبهم أطفال ونساء. ومع ارتفاع عدد الضحايا، تتزايد الضغوط الدولية من أجل وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.

لكن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي حظي بدعم واسع النطاق، والذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار يوم الجمعة.