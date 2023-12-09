حزب الله: استهدفنا موقع رأس الناقورة البحرى الإسرائيلى بالصواريخ

أعلن حزب الله عن استهدافه موقع رأس الناقورة البحري الإسرائيلي بالصواريخ، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

كما أعلن حزب الله عن إلحاق إصابات مباشرة بتجمع لجيش الاحتلال بمحيط "المطلة"، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأعلنت فصائل فلسطينية أن ما تتصوره إسرائيل بشأن إمكانية تحرير أسراها عبر مغامرات غير محسوبة يؤكد مجددًا عدم اكتراثها بحياتهم، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

كما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بوجود معارك بين الفصائل وقوات الاحتلال شمال مدينة غزة.