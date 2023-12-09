السبت 09 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"القاهرة الإخبارية": قصف متبادل بين حزب الله وإسرائيل (فيديو)

قصف لبنان
قصف لبنان

قال أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن هناك قصفا متبادلا بين حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي مستمرا على مدار الساعات الماضية، لافتًا إلى أن هناك استهدافا كثيفا من قبل الجانبين لأطراف البلدات دون تحقيق إصابات مباشرة.

وأضاف سنجاب، عبر مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي نفذ عملية اليوم أسفرت عن إصابة هدف تابع لحزب الله، ما أدى إلى مقتل أحد عناصر الحزب.

جيش الاحتلال يركز فى هجماته على القطاع الأوسط

ونوه مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، بأن جيش الاحتلال يركز في هجماته على القطاع الأوسط من الحدود الجنوبية اللبنانية، وربما هو القطاع الذي شهد أكبر كثافة من إطلاق الصواريخ على الحدود اللبنانية على مدار الأسابيع الماضية.

وتابع: شهدنا بالأمس أكثر من 80 قذيفة مدفعية وقذيفة بطائرات مُسيّرة على الحدود الجنوبية اللبنانية، وهذا يؤشر إلى أن هناك استمرارية واستهدافا من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي لأهداف بعينها.

قصف متبادل الجانبين اللبناني والإسرائيلي قصف متبادل بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي قصف القاهرة الإخبارية أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت

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