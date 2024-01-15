هيئة تنمية الصعيد ومركز تحديث الصناعة يوقعان بروتوكول تعاون لتطوير المجمعات الصناعية

وقع اللواء مهندس شريف أحمد صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، بروتوكول تعاون مع دعاء سليمة المدير التنفيذى بمركز تحديث الصناعة، للارتقاء بالمستوى الفنى والمهنى للمجمعات الصناعية والحرفية والمشروعات المستهدفه فى محافظات الصعيد.

يأتي ذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بتنمية إقليم الصعيد وحرص الدولة على تحقيق التنمية الشاملة بكافة جوانبها بمحافظات الصعيد والإستفادة من مواردها وزيادة الإسثمارات بها.

وصرح اللواء شريف صالح بأن محافظات الصعيد تتمتع بالمقومات التنموية التى تجعل الصعيد منطقة جذب للاستثمار من خلال استغلال الموارد الطبيعية المتاحة بكافة محافظات الصعيد والتى تعد النواه الأساسية للاستثمار وبتوقيع بروتوكول التعاون مع مركز تحديث الصناعة بهدف العمل على زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية عن طريق تحسين وتطوير أداء القطاع الصناعى فى محافظات الصعيد.

وأشاد “صالح” بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة لتحقيق التنمية الشاملة في إقليم الصعيد خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه جاري العمل على عدد من المشروعات في الوقت الحالي.

وأكد أن الهيئة تسعى دومًا للتنسيق مع الجهات الفاعلة للاستفادة من الخبرات المتبادلة من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في إقليم الصعيد.

وأوضحت دعاء سليمة أن توقيع البروتوكول يأتي بناءً على توجيهات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لتسهيل كل ما يخدم الصناعة بين هيئات الدولة المختلفة، وسيعمل على البروتوكول على تقديم الدعم الفني لهيئة تنمية الصعيد، وذلك من خلال إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات المستهدفة وإعداد وتصميم نموذج إدارة الأعمال بما يتضمنه من خطط تنفيذية لهذه المشروعات لتقديم الخدمات الاستشارية والتدريب لتنمية وتطوير الكوادر الفنية بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلال هيئة تنمية الصعيد وتعزيز دورها في تنمية وتطوير المناطق المختلفة.

وأفادت “سليمة” أن البرتوكول الموقع يهدف أيضا إلى تنمية إقليم الصعيد وجعله منطقة جاذبة للاستثمار وتوطين العمالة للحد من الهجرة الداخلية لأبناء الصعيد من خلال استغلال الموارد الطبيعية المتاحة والمنتشرة بكافة محافظات الصعيد والتي تعد النواه الأساسية للاستثمار في هذه المنطقة.