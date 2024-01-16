الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: هيئة التجارة البحرية البريطانية أبلغت عن وجود حادث فى البحر الأحمر

حادث في البحر الأحمر
حادث في البحر الأحمر

قال إياد الموسمي، مراسل القاهرة الإخبارية من عدن، إن هناك تقريرا لـهيئة التجارة البحرية البريطانية عن وجود حادث في البحر الأحمر على الممر الدولي في اليمن، وما زالت الهجمات العسكرية والقرصنة تتوسع في البحر الأحمر بشكل كبير.

وأضاف "الموسمي" خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أن هناك مواجهات مع السفن الأمريكية، كما حدث واعترف الأمريكان بأنفسهم أنهم أسقطوا صاروخين أطلقهما الحوثيون باتجاه إحدى المدمرات الأمريكية.

عملية إطلاق للكثير من الصواريخ باتجاه البحر الأحمر

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية من عدن، أن عصر الأمس شهد عملية إطلاق للكثير من الصواريخ باتجاه البحر الأحمر، وتحديدًا خليج عدن، أطلقها الحوثيون من مناطق سيطرتهم على الحدود مع المحافظات الجنوبية.

ولفت مراسل القاهرة الإخبارية من عدن، إلى أن الحوثيين اعترفوا بأنهم مستمرون بتلك العمليات، منوهًا إلى أن العمليات توسعت وشملت السفن الأمريكية والبريطانية، وليس الإسرائيلية فقط.

الحوثيون السفن الأمريكية والبريطانية السفن الأمريكية والبريطانية هدف لنا الحوثيون يجددون التهديد اياد الموسمي مراسل القاهرة الإخبارية من عدن هيئة التجارة البحرية البريطانية

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