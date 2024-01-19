الجمعة 19 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأكبر عالميا.. "إكسترا نيوز" تستعرض أبرز المعلومات عن مصنع "سوميتومو" للضفائر الكهربائية

مصنع سوميتومو للضفائر
مصنع "سوميتومو" للضفائر الكهربائية

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، تقريرًا حول مصنع "سوميتومو" للضفائر الكهربائية.

مصنع "سوميتومو" للضفائر الكهربائية

- أكبر مصنع لشركة سوميتومو اليابانية على مستوى العالم في مدينة العاشر من رمضان.

- المصنع مخصص لإنتاج وتصنيع الضفائر الكهربائية والأسلاك للسيارات والمركبات على مساحة 150 ألف متر.

-  بدأ الإنتاج اعتبارًا من مايو 2024 من أجل التصدير لشركات صناعة السيارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا.

- انشأت "سوميتومو" العالمية 8 مصانع لإنتاج ضفائر السيارات في مصر باستثمارات 100 مليون دولار.

- أكثر من 12 ألف فرصة عمل مباشرة ونقوم بتصدير 100% من إنتاجها بمبيعات مليار يورو آخر 5 سنوات.

سوميتومو الضفائر الكهربائية أكبر مصنع علي مستوى العالم مصنع سوميتومو شركة سوميتومو اليابانية

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