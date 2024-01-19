الأكبر عالميا.. "إكسترا نيوز" تستعرض أبرز المعلومات عن مصنع "سوميتومو" للضفائر الكهربائية

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، تقريرًا حول مصنع "سوميتومو" للضفائر الكهربائية.

مصنع "سوميتومو" للضفائر الكهربائية

- أكبر مصنع لشركة سوميتومو اليابانية على مستوى العالم في مدينة العاشر من رمضان.

- المصنع مخصص لإنتاج وتصنيع الضفائر الكهربائية والأسلاك للسيارات والمركبات على مساحة 150 ألف متر.

- بدأ الإنتاج اعتبارًا من مايو 2024 من أجل التصدير لشركات صناعة السيارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا.

- انشأت "سوميتومو" العالمية 8 مصانع لإنتاج ضفائر السيارات في مصر باستثمارات 100 مليون دولار.

- أكثر من 12 ألف فرصة عمل مباشرة ونقوم بتصدير 100% من إنتاجها بمبيعات مليار يورو آخر 5 سنوات.