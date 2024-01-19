فريدة الشوباشى: الدور المصرى فى دعم القضية الفلسطينية يثير أحقاد أعدائها

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية وإيصال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة يثير أحقاد أعدائها، رغم أنه ليس بأمر جديد على دولتنا العريقة.

وأكدت "الشوباشي"، خلال لقائها عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أن دعم القضية ليس وليد اليوم، لافتة إلى أن مصر لا تحتاج إلى شهادة أحد كي تثبت وقوفها في صف الأشقاء الفلسطينيين.

المعبر مفتوح لإدخال المساعدات من اليوم الأول

وأضافت الكاتبة الصحفية أن موقف الرئيس السيسي من التهجير ووصفه بأنه خط أحمر لا يجوز تجاوزه شهده العالم أجمع، ليتحدث العالم عن حل القضية لا تصفيتها، موضحة أن المعبر مفتوح لإدخال المساعدات من اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على غزة بخلاف الأكاذيب التي يتم الترويج لها.