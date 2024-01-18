الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محمد فوزى: مصر حرصت على صناعة رأى عام مؤيد لثوابتها تجاه الملف الفلسطينى

غزة
غزة

قال محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن الدور المصري يركز على عدة محاور الأول أولها السردية أي توصيف الدولة المصرية للأشياء بمسيماتها والتأكيد أن ما يحدث هو جرائم حرب وإبادة جماعية، في مقابلة السردية الإسرائيلية والتي كانت تؤكد على أنها للدفاع عن النفس.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن الأمر الآخر هو أن الدولة المصرية ركزت في تحركاتها على تكثيف التحاور والتشاور مع كافة الأطراف المعينة بالأزمة  والهدف من ذلك صناعة رأي عام مؤيد للثوابت المصرية تجاه الملف الفلسطيني، كما ركزت على الملف الإنساني وإدخال المساعدات.

آثار الحرب في غزة

وأشار إلى أن الحرب في غزة خلفت دمارًا في 85% من البينة التحتية، و25 ألف شهيد، و63 ألف جريح، فضلًا عن نزوح ما يزيد عن 85% من سكان القطاع لمناطق الجنوب، وكل هذا زاد من أهمية البعد الإنساني في المقاربة المصرية خاصة في ضوء هذه المؤشرات واستمرار العملية الإسرائيلية.

محمد فوزي مصر الدور المصري صناعة رأي عام مؤيد للثوابت المصرية تجاه الملف الفلسطيني السردية الإسرائيلية تكثيف التحاور

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