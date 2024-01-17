الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس وزراء فلسطين يدعو لفرض عقوبات على إسرائيل والمستوطنات بالضفة الغربية

غزة
غزة

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأربعاء، إنه يتعين على المجتمع الدولي ترجمة الأقوال إلى أفعال، ووقف العدوان وحرب الإبادة التي تقوم بها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، ووضع إسرائيل تحت العقوبات وفرض العقوبات على المستوطنات التي تعد غير قانونية وفق القانون الدولي. 

جاء ذلك خلال استقباله وزيرة خارجية أستراليا بيني وون[، في مكتبه برام الله، بحضور وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وممثل أستراليا لدى فلسطين ادوارد رَسل. 

وأضاف اشتية: "شعبنا يعاني منذ عام 1948، والحكومات المتعاقبة في إسرائيل تتبنى استراتيجية التدمير الممنهج لحل الدولتين، وتدمير أي فرصة لتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، ونتنياهو لن يسمح لأي مسار سياسي بالنجاح".

وشدد أشتية، على ضرورة إعادة فتح المعابر المؤدية إلى قطاع غزة وعدم اقتصارها على معبر رفح، من أجل إيصال المساعدات الاغاثية والطبية، والسماح بنقل المساعدات من الضفة الغربية إلى قطاع غزة، وإعادة الكهرباء والمياه.

وقال: "إلى جانب العدوان على شعبنا في قطاع غزة، تعمل إسرائيل على تعزيز التوسع الاستعماري في الضفة الغربية، والاقتحامات اليومية للمناطق الفلسطينية وعمليات القتل والاعتقالات، وتدمير البنية التحتية للمخيمات والقرى والبلدات والمدن الفلسطينية، وتصاعد إرهاب المستوطنين بحماية جيش الاحتلال".

وثمن اشتية موقف أستراليا الداعم لحل الدولتين، والرافض للاستيطان الذي يعد غير شرعي وفق القانون الدولي، كما ثمن التضامن الشعبي الأسترالي مع الشعب الفلسطيني.

رئيس الوزراء الفلسطيني المجتمع الدولي العدوان حرب الإبادة الفلسطينيين قطاع غزة

الأكثر قراءة

متحدث الوزراء يعلن عن آلية جديدة لضبط أسعار السلع ويؤكد: قرارات إيجابية ستعلن قريبًا

أول رد من ياسمين عبدالعزيز على أنباء خيانة أحمد العوضى

فاقت التوقعات.. كيف أبهرت شبكة أنفاق حماس قوات الاحتلال الإسرائيلي؟

3 سلاسل بمليون جنيه.. كواليس سرقة "مايا شيحة" داخل مركز تجميل بأكتوبر

بسمة وهبة: الناس بتلطم على وشها بسبب الدولار.. ومحدش بيتكلم عن أصل المشكلة

بعد 4 سنوات زواج.. سر طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبد العزيز

كريمان حمزة.. أول مفسرة للقرآن الكريم

محمد العسيري

لماذا نفرح بميلاد النجوم.. الدسوقى نموذجًا؟

مؤمن المحمدي

حازم شحاتة

أحمد الصغير

"حرف".. "الدستور" يكتب فصلًا جديدًا فى تاريخ الصحافة المصرية

د.كريمة الحفناوى

قضية القرن الواحد وعشرين

جلال حمام

أفعال مصر تُكذِّب أقوال إسرائيل

ماجد حبته

محاولة عربية لتلجيم إثيوبيا

وائل لطفي

مسئولية الحكومة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس أكبر الخلافات السياسية في إسرائيل.. خلافات شخصية وفوضى بسبب غزة

مكتب نتنياهو: صفقة شحنة الأدوية إلى غزة غير معفاة من التفتيش الأمنى

عُمان: إسرائيل انتهكت القوانين باستهدافها المستشفى الأردنى فى خان يونس