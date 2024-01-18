إسرائيل تنضم لقائمة الدول "سيئة السمعة" لتاريخها فى سجن الصحفيين

انضمت إسرائيل إلى مجموعة سيئة السمعة من الدول الاستبدادية التي لها تاريخ في سجن الصحفيين من خلال احتجاز الصحفيين الفلسطينيين دون محاكمة منذ بداية الحرب الأخيرة على قطاع غزة.

وجاء في تقرير للجنة حماية الصحفيين صدر اليوم، أنه للمرة الأولى تظهر إسرائيل في قائمتها لـ “أسوأ سجاني الصحفيين”، مما يضعها على قدم المساواة مع إيران.

وكانت الصين وميانمار أسوأ المخالفين، وهما دولتان لهما تاريخ طويل في قمع حرية التعبير، حيث سجنت كل منهما أكثر من 40 صحفيا في عام 2023. وتبعتهما بيلاروسيا وروسيا وفيتنام.

المركز السادس بسجون الاحتلال

وتحتل إسرائيل المركز السادس بعد أن سجلت لجنة حماية الصحفيين وجود 17 صحفيا فلسطينيا في سجونها في ديسمبر، وهي المرة الأولى التي تظهر فيها إسرائيل ضمن أسوأ المخالفين. وهي تحتجز الآن 19 شخصاً.

ووفقا لصحيفة الجارديان البريطانية فإنه تم اعتقال آخرين وإطلاق سراحهم، وكانت إيران تسجن أيضًا 17 صحفيًا.

وقالت جودي جينسبيرج، الرئيسة التنفيذية للجنة حماية الصحفيين، إن إدراج إسرائيل في قائمة الصحفيين المحتجزين يعكس حملة قمع أوسع نطاقًا ضد حرية التعبير وانتقاد الحرب في غزة.

وتابعت أن مكانة إسرائيل في إحصاء السجون الذي أجرته لجنة حماية الصحفيين لعام 2023 هو دليل على أن أحد المعايير الديمقراطية الأساسية - حرية الصحافة - آخذ في التلاشي مع استغلال إسرائيل لأساليب صارمة لإسكات الصحفيين الفلسطينيين، ويجب أن تتوقف هذه الممارسة.

وقالت لجنة حماية الصحفيين إن معظم الصحفيين الفلسطينيين محتجزون بموجب سلطات الجيش الإسرائيلي التي تسمح لهم باحتجاز الأشخاص في الأراضي المحتلة دون محاكمة أو حد زمني. وتسمح هذه الممارسة، المعروفة باسم الاعتقال الإداري، للجيش باعتقال شخص للاشتباه به فقط. وقد ظل بعض الفلسطينيين محتجزين لسنوات دون تهمة.