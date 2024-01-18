الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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السفير جمال بيومي: إسرائيل منذ نشأتها لم تحترم أي قرار للمجتمع الدولي

السفير جمال بيومي
السفير جمال بيومي

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن أرض فلسطين تكرر العدوان عليها على مدار السنوات، ونحن الآن بصدد معركة تاريخية وأمامنا سنوات طويلة في الحرب مع العصابة التي تتحكم في مالا تملك.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن الدور الأمريكي متحير بين وضعين الأول مصلحته الاستراتيجية في زرع إسرائيل بالمنطقة، والثاني هو أن يأخذ كل حقوقه من الطاقة والأمن في البحر الأحمر.

وأشار إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الدفاع، يرون أن ما يحدث في غزة هو عدوان ولكن يوجد تناقض واضح حيث نجد وزير الخارجية ويأخذ حقيبة بها 14.5 مليار دولار لدعم إسرائيل.

الملفات التي تديرها قوى الضغط الصهيونية بأمريكا تريد استمرار هذا الوضع

وأكد أن الملفات التي تديرها قوى الضغط الصهيونية بأمريكا تريد استمرار هذا الوضع، مشيرًا إلى أن إسرائيل منذ نشأتها لم تحترم قرار المجتمع الدولي حتى قانون نشأتها والذي حدد خريطتها والآن فلسطين لا تمتلك 18 من أرضها حتى اتفاقية أوسلوا لا تريد الاعتراف بها الآن بل ذهب نتنياهو وقال إن الجولان أرض إسرائيلية.

السفير جمال بيوم فلسطين قرار المجتمع الدولي نشأتها لم تحترم اتفاقية اوسلوا

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