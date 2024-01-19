كاتب صحفى: محافظات الصعيد كانت لها الأولوية فى التنمية (فيديو)

قال الكاتب الصحفي جميل عفيفي، مدير تحرير الأهرام، إن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بمحافظات الصعيد، من خلال استراتيجية تنمية الدولة ككل منذ عام 2014، لافتًا إلى أن الأولوية كانت لمحافظات الصعيد، لأنها كانت مهملة لسنوات طويلة جدًا في جميع الخدمات.

وأضاف عفيفي، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أن الدولة في الماضي كانت لا تقدم أي خدمات حقيقية لمحافظات الصعيد من صرف صحي وشبكات طرق ومواصلات، لكن استراتيجية الدولة في الوقت الحالي هدفها التنمية الشاملة والمستدامة داخل محافظات صعيد مصر، وكان أهمها شبكات الطرق وربطها بالمحافظات الأخرى والوجه البحري.

أى مستثمر يحتاج لشبكات طرق كبيرة

وأوضح الكاتب الصحفي، أن الطرق الحيوية التي تم إنشاؤها مؤخرًا هي شرايين الحياة والاستثمار، لأن أي مستثمر يحتاج لشبكات طرق كبيرة، خاصة في محافظات الصعيد، لأن بها استثمارات ومشروعات كثيرة، لذلك كان لابد من شبكات الطرق.

ولفت الكاتب الصحفي إلى أننا شهدنا تطورًا ملحوظًا في شبكات السكك الحديدية والنقل البري، إضافة إلى إنشاء محطة في الجيزة لاستيعاب أبناء الصعيد، بجانب إنشاء المدن الجديدة في الصعيد لاستيعاب أكبر قدر ممكن من المواطنين في الصعيد.