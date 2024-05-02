استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس

شهدت أسعار صرف الدولار استقرارا مقابل الجنيه، في بداية التعاملات اليوم الخميس، في البنوك المصرية.



ففي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات، البنك الأهلي سجل سعر صرف الدولار 47.83 جنيه للشراء، و47.93 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل الدولار 47.83 جنيه للشراء، و47.93 جنيه للبيع.



وفي البنوك الخاصة، سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 47.83 جنيه للشراء، و47.93 جنيه للبيع. وفي البنك المركزي سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه 47.80 جنيه للشراء، و47.94 جنيه للبيع.



وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار صرف العملة الأوروبية "اليورو" ارتفاعًا ما بين 32 - 25 قرشا في الشراء والبيع في البنوك المصرية.



ففي البنك الأهلي سجل سعر اليورو 51.21 جنيه للشراء، و51.38 جنيه للبيع. وفي بنك مصر سجل اليورو 51.21 جنيه للشراء، و51.38 جنيه للبيع.



وفي البنوك الخاصة، سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي استقرارا 51.21 جنيه للشراء، و51.40 جنيه للبيع. وفي البنك المركزي سجلت العملة الأوروبية 50.99 جنيه للشراء، و51.14 جنيه للبيع.



كما سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني ارتفاعا ما بين 27 - 22 قرشا في الشراء والبيع في البنوك المصرية.



ففي البنك الأهلي سجل الاسترليني 59.87 جنيه للشراء، و60.10 جنيه للبيع. وفي بنك مصر سجل الإسترليني 59.87 جنيه للشراء، و60.10 جنيه للبيع.



وفي البنوك الخاصة، سجل الإسترليني في البنك التجاري الدولي 59.87 جنيه للشراء، 60.10 جنيه للبيع. وفي البنك المركزي المصري سجل الجنيه الاسترليني 59.66 جنيه للشراء، و85.85 جنيه للبيع.



وعربيًا، سجل الريال السعودي في البنك الأهلي 12.74 جنيه للشراء، و12.78 جنيه للبيع.. والدرهم الإماراتي سجل 13.03 جنيه للشراء، و13.04 جنيه للبيع. والدينار الكويتي سجل 154.56 جنيه للشراء، و155.63جنيه للبيع.