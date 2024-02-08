ضياء رشوان: حتى لو تم إنهاء الحرب بغزة سيظل الفلسطينييون فى المخيمات

علق الإعلامي ضياء رشوان، علي اليوم الـ125 للعدوان علي غزة.

قال رشوان خلال تقديم برنامجه "مصر جديدة"، المُذاع عبر فضائية "etc"، مساء اليوم الخميس، "إنه حتى لو تم إنهاء الحرب على غزة، الناس هتفضل سنوات في المخيمات بسبب البنية التحتية التي دُمرت بالكامل".

وأضاف أن مصر أعلنت أنها لديها مقترحا يشمل 3 مراحل، تتدرج وتنتهي في النهاية بوقف إطلاق النار، ويتضمن تبادلا للأسرى من الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية والمحتجزين لدى حركات المقاومة في غزة.

كان مصدر مصري مسئول، قال إن مصر تسلمت ردا من حركة حماس على الإطار المقترح بشأن التهدئة في غزة، وجار مناقشة التفصيلات على كافة الأطراف الفنية، وذلك وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.