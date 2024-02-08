الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ضياء رشوان: حتى لو تم إنهاء الحرب بغزة سيظل الفلسطينييون فى المخيمات

ضياء رشوان
ضياء رشوان

علق الإعلامي ضياء رشوان، علي اليوم الـ125 للعدوان علي غزة.

قال رشوان خلال تقديم برنامجه "مصر جديدة"، المُذاع عبر فضائية "etc"، مساء اليوم الخميس، "إنه حتى لو تم إنهاء الحرب على غزة، الناس هتفضل سنوات في المخيمات بسبب البنية التحتية التي دُمرت بالكامل".

وأضاف أن مصر أعلنت أنها لديها مقترحا يشمل 3 مراحل، تتدرج وتنتهي في النهاية بوقف إطلاق النار، ويتضمن تبادلا للأسرى من الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية والمحتجزين لدى حركات المقاومة في غزة.

كان مصدر مصري مسئول، قال إن مصر تسلمت ردا من حركة حماس على الإطار المقترح بشأن التهدئة في غزة، وجار مناقشة التفصيلات على كافة الأطراف الفنية، وذلك وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.

مواد متعلقة

أحمد بلبولة لـ"الشاهد": لابد أن يكون التعليم قبل الجامعى واحدًا وأن يعود دور الدولة

مقتل قيادى لحزب الله بالعراق واثنين من مرافقيه فى استهداف سيارة ببغداد

استشهاد معتصم العلى أحد قادة كتائب شهداء الأقصى بمخيم نور شمس

الهلال الأحمر الفلسطينى: قوات الاحتلال تحاصر 3 سيارات إسعاف وسط مدينة غزة

نتنياهو: نعترف بأن هناك خلافات بشأن اليوم التالى لنهاية الحرب

حزب الله يعلن استهداف قاعدة خربة ماعر بصاروخ فلق 1

مصطفى العمار: دعوات خروج ألمانيا من الاتحاد الأوروبى غير رسمية

بوتين يرجئ زيارته لتركيا لنهاية أبريل أو بداية مايو

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

عاجل.. نائب يكشف موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات

ظهرت رسميًا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

النهارده كام طوبة 2024.. ورقة نتيجة اليوم الأربعاء وموعد بداية شهر أمشير

"البترول": تعليمات صارمة لشركات العمالة برفع الأجور تنفيذًا لقرارات الرئيس السيسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

المعجزة الكورية

منى رجب

تكريم مستحق لأبطال الشرطة البواسل

ماجد حبته

أكبر حزمة حماية اجتماعية

حسين دعسة

كيف نرتاد التطوير المستند إلى المدرسة وفق حركة "تمام"؟

د هند جاد

فى ضرب محتكرى قوت الشعب

محمد العسيري

وردة من كتاب الحلوانى

مؤمن المحمدي

الأستاذ وحيد حامد

إبراهيم عبد العزيز

أدباء مصر فى قبضة «صبرى العسكرى»!

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يُشدد الإجراءات العسكرية على حاجز تياسير

سيناريوهات التخلص من نتنياهو.. فرص الإطاحة برئيس الوزراء الإسرائيلى وحكومته المتطرفة

معارض إسرائيلي يكشف أكاذيب نتنياهو: مقتل قادة حماس في غزة "وهم"