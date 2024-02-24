السبت 24 فبراير 2024
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مصر

العلمين الجديدة مفتاح "رأس الحكمة".. وتنفيذ مدينة راقية للأهالى خلال 6 شهور (خاص)

الدكتور وليد عباس
الدكتور وليد عباس المشرف على قطاع التخطيط بهيئة المجتمعات

الإسكان يكشف استفادات أخرى تترتب على صفقة رأس الحكمة.. ويؤكد بدء تنفيذ مدينة جديدة ذات مساحات واسعة ومبانٍ راقية

قال الدكتور وليد عباس المشرف على قطاع التخطيط بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إننا نعمل منذ 2014 على تنفيذ مخطط تنموي شامل للبلاد منذ 2014، وهو ما يعرف بالمخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية لمصر 2052، ومن ضمن المخطط الكامل لدينا مخطط تنمية الساحل الشمالي الغربي، الذي يضم 5 مدن تبدأ بالعلمين الجديدة وبعدها رأس الحكمة ومطروح الجديدة وصولًا للسلوم.

الطريق إلى رأس الحكمة يبدأ بتنفيذ العلمين الجديدة

وكشف عباس فى تصريحات لـ"الدستور"، عن أن ضربة البداية الحقيقية التي أوصلتنا لصفقة رأس الحكمة، كانت البدء بتنفيذ المرحلة الأولى من مدينة العلمين الجديدة، وشبكة الطرق القوية التي تم تنفيذها هناك مثل الطريق الجديد خلف مدينة العلمين وتطوير وتوسعة الطريق الساحلي ومجموعة طرق لربط الضبعة مع الساحل الشمالي، ومشروع القطار السريع الذي يصل الى هناك.

لماذا لم ننفذ العلمين الجديدة بنفس طريقة رأس الحكمة؟.. الإسكان يجيب

وردًا على تساؤل البعض لماذا لم ننفذ العلمين الجديدة بهذا الشكل، قال عباس  فى تصريحاته، إنهم عندما بدأوا تنفيذ العلمين الجديدة دعوا المستثمرين للعمل معهم هناك فكان الرد: "هنروح فين يا عم فى الصحراء دى؟"، فكان ضروريًا تنفيذ نواة لمشروعات الساحل الشمالي الغربي - يقصد العلمين الجديدة، لتكون أداة جذب، ونتذكر جيدًا شكل الحياة فى مناطق الساحل الشمالي قبل بدء تنفيذ العلمين الجديدة، كانت تضم عددًا من القرى السياحية، يذهب إليها الناس صيفًا لقضاء يوم أو يومين أو أسبوع على مدار العام كله، والسياحة هناك كانت محدودة، وبعد تنفيذ المرحلة الأولى من العلمين الجديدة والإنجاز الكبير الذي تم هناك، بدأ إخواننا من الخليج فى زيارة المنطقة والاستمتاع بها وأصبح الطلب للاستثمار هناك كبيرًا، وبالأخص إخواننا من الخليج، ما يعني أن الأنظار اتجهت إلى هناك، بعد تنفيذ عامل جذب أمكن من خلاله الوصول إلى مثل الصفقة الاستثمارية الكبري لتنمية وتطوير مدينة رأس الحكمة، وهي ليست الأخيرة، وستترتب عليها صفقات أخرى متتالية.

وشرح عباس، أنه بالتبعية كمفوض "شاطر"، يمكنك تنفيذ صفقات أخرى مثيلة وأكبر منها، موضحًا أن هذا المفوض بدأ بتنفيذ مدينة، ثم المدينة الثانية لن ينفذها، سيتم تنفيذها من خلال مستثمر أجنبي قوي جدًا، وسنحصل على أموال (ثمن الأرض) بأعلى سعر، وحصة 35% من أرباح المشروع من اليوم الأول لجني الأرباح وبشكل مستمر، الى جانب ذلك سيضخ المستثمر 150 مليار دولار فى المرحلة الأولى من المشروع، وهذا يعني توفير آلية جيدة لضخ العملة الدولارية لسد احتياجاتنا منها.

رأس الحكمة عامل جذب وترويج كبير للمدن المحيطة 

وأضاف "عباس" أنه بالمثل، عندما نفذنا العلمين الجديدة ومشروعات الطرق والبنية التحتية هناك، وترتب عليه الجذب، أيضًا ستمثل مدينة رأس الحكمة قيمة مضافة ورواجًا لكل المدن الجديدة حولها، وعامل جذب لاستثمارات جديدة وكبيرة هناك، وهذا أيضًا نعده ضمن الاستفادات من الصفقة.

8 ملايين فرصة عمل خلال العام الأول من تنفيذ المشروع

وأشار إلى أن ضمن الاتفاق أيضًا تشغيل المقاولين المسجلين فى الاتحاد المصري للبناء والتشييد، ما يعني أن أي مقاول سيعمل فى هذا المشروع ستكون له خبرة فى العمل بالسوق المصرية، وهذا يعني أن مقاولي تنفيذ المشروع مصريون.

وكشف "عباس" عن احتساب 8 ملايين فرصة عمل مبدئيًا فى العام الأول من تنفيذ المشروع، تم احتسابها وفقًا لخبرة العمل لدينا وبحسبة بسيطة أمكن تقدير هذا الرقم.

بدء بناء مدينة للأهالي خلال 3 لـ6 شهور

وحول تعويض أهالي المنطقة هناك، كشف "عباس" عن بدء تنفيذ مدينة لهم هناك فى المنطقة الجنوبية من رأس الحكمة، خلال مدة من 3 لـ6 شهور، وفقًا لمخطط يمنحهم مساحات واسعة ومباني راقية بشكل يتناسب معهم ومع طبيعة المشروع الذي سيجري تنفيذه.

الدكتور وليد عباس المشرف على قطاع التخطيط بهيئة المجتمعات التخطيط بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رأس الحكمة الساحل الشمالي الغربي

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