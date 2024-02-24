السبت 24 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"الإسكان"تطلق مبادرة للكشف عن الأورام بالمجان للعاملين بمختلف جهات الوزارة

مبادرة للكشف عن الأورام
مبادرة للكشف عن الأورام بالاسكان

أطلقت وحدة تكافؤ الفرص بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مبادرة للكشف عن الأورام بالمجان، إضافة إلى الكشف المجانى فى عدد من التخصصات الطبية (طب أسنان - علاج طبيعي - أمراض نساء)، للعاملين (رجال - سيدات) بمختلف جهات الوزارة، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، وذلك فى إطار جهود الوحدة لتفعيل المبادرات الرئاسية للحفاظ على صحة العاملين (مبادرة الاعتلال الكلوى "الأمراض المزمنة" - مبادرة قلبك أمانة - مبادرة الأورام - صحة المرأة).

صرحت بذلك الدكتورة هدى عبدالرحمن، وكيل أول وزارة الإسكان - مساعد المشرف على مكتب الوزير - رئيس وحدة تكافؤ الفرص، موضحة أنه يتم الكشف على مجموعة من العاملين (رجال - سيدات) أسبوعيًا بمركز صحي الأسرة 63 بمدينة الشروق.

 توفير وسيلة انتقال مجانية للعاملين من مقر الوزارة بالعاصمة 

وذلك، بجانب تنظيم ندوة توعوية لتلقى استفسارات العاملين والإجابة عليها، حيث يتم توفير وسيلة انتقال مجانية للعاملين من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية إلى المركز والعودة مرة أخرى بعد انتهاء الفحوصات الطبية.

txt

لجنة الإسكان بمجلس النواب: مصر أرض الفرص والاستثمار

txt

" الإسكان ": جولات مكثفة لمسئولي مدن 6 أكتوبر وحدائق العاصمة والعاشر والسويس والمنيا الجديدة

"الإسكان": وحدة تكافؤ الفرص تطلق مبادرة للكشف عن الأورام بالمجان للعاملين (رجال - سيدات) بمختلف جهات الوزارة
 

وأضافت رئيس وحدة تكافؤ الفرص، أنه يتم التنسيق مع وزارة الصحة والسكان، من خلال الدكتور أمين موافى، مدير إدارة المتابعة، والدكتورة نيرفانا المنصورى، مدير عام المنطقة، لتقديم كل التسهيلات اللازمة للكشف على العاملين.

"الإسكان": وحدة تكافؤ الفرص تطلق مبادرة للكشف عن الأورام بالمجان للعاملين (رجال - سيدات) بمختلف جهات الوزارة
 

كما إنه فى حالة اكتشاف الإصابة بأى مرض لأى من العاملين، يتم التوجيه إلى المراكز المختصة، ومتابعة الكشف والعلاج مجانًا، حيث يتضمن الفحص، قياس الوزن والطول والضغط، وإجراء مجموعة من التحاليل، للاطمئنان على الحالة الصحية العامة للعامل.

وزارة الإسكان وحده تكافؤ الفرص الكشف المجاني مبادرة للكشف عن الأورام وزارة الصحة والسكان

مواد متعلقة

" الإسكان ": جولات مكثفة لمسئولي مدن 6 أكتوبر وحدائق العاصمة والعاشر والسويس والمنيا الجديدة

لجنة الإسكان بمجلس النواب: مصر أرض الفرص والاستثمار

الأكثر قراءة

كواليس اجتماع "الأمل الأخير" قبل رمضان.. ضغوط عالمية للوصول إلى هدنة فى غزة

عاجل.. مصدر أمنى ينفى اختراق طيران إسرائيلى للمجال الجوى المصرى

الفصائل الفلسطينية توجه ضربة جديدة للاحتلال فى خان يونس

النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس؟

ارتفاع معدلات الإصابة بـ"الحصبة" عالميًا يُثير المخاوف.. هل تحور الفيروس؟

وزارة التموين تكشف آخر استعدادات إطلاق معارض أهلًا رمضان (خاص)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

"الوثيقة - اللغم".. المطلوب حراك إقليمي دولى لتأكيد الموقف الأمريكى

أحمد عاشور

نحن لا نبيع أرض الوطن

وائل لطفي

الاقتصاد والسياسة

سارة شريف

عقيدة السنوار

صفاء النجار

من مقامات الغضب

ماجد حبته

ما بعد الصفقة الكبرى

منى رجب

خطط إسرائيلية شيطانية وثبات مصر على مواقفها

إبراهيم عبدالفتاح

أقاصيص أقصر من أعمار أبطالها

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

في اليوم الـ141 من العدوان: الاحتلال يكثف قصفه على قطاع غزة

الاحتلال يعتقل شقيقين من برقة ويقتحم مخيم العين فى نابلس

عاجل.. خطة الأسابيع الـ6.. هل تنهى إسرائيل الحرب فى الربيع؟