"الإسكان"تطلق مبادرة للكشف عن الأورام بالمجان للعاملين بمختلف جهات الوزارة

أطلقت وحدة تكافؤ الفرص بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مبادرة للكشف عن الأورام بالمجان، إضافة إلى الكشف المجانى فى عدد من التخصصات الطبية (طب أسنان - علاج طبيعي - أمراض نساء)، للعاملين (رجال - سيدات) بمختلف جهات الوزارة، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، وذلك فى إطار جهود الوحدة لتفعيل المبادرات الرئاسية للحفاظ على صحة العاملين (مبادرة الاعتلال الكلوى "الأمراض المزمنة" - مبادرة قلبك أمانة - مبادرة الأورام - صحة المرأة).

صرحت بذلك الدكتورة هدى عبدالرحمن، وكيل أول وزارة الإسكان - مساعد المشرف على مكتب الوزير - رئيس وحدة تكافؤ الفرص، موضحة أنه يتم الكشف على مجموعة من العاملين (رجال - سيدات) أسبوعيًا بمركز صحي الأسرة 63 بمدينة الشروق.

توفير وسيلة انتقال مجانية للعاملين من مقر الوزارة بالعاصمة

وذلك، بجانب تنظيم ندوة توعوية لتلقى استفسارات العاملين والإجابة عليها، حيث يتم توفير وسيلة انتقال مجانية للعاملين من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية إلى المركز والعودة مرة أخرى بعد انتهاء الفحوصات الطبية.

"الإسكان": وحدة تكافؤ الفرص تطلق مبادرة للكشف عن الأورام بالمجان للعاملين (رجال - سيدات) بمختلف جهات الوزارة



وأضافت رئيس وحدة تكافؤ الفرص، أنه يتم التنسيق مع وزارة الصحة والسكان، من خلال الدكتور أمين موافى، مدير إدارة المتابعة، والدكتورة نيرفانا المنصورى، مدير عام المنطقة، لتقديم كل التسهيلات اللازمة للكشف على العاملين.

"الإسكان": وحدة تكافؤ الفرص تطلق مبادرة للكشف عن الأورام بالمجان للعاملين (رجال - سيدات) بمختلف جهات الوزارة



كما إنه فى حالة اكتشاف الإصابة بأى مرض لأى من العاملين، يتم التوجيه إلى المراكز المختصة، ومتابعة الكشف والعلاج مجانًا، حيث يتضمن الفحص، قياس الوزن والطول والضغط، وإجراء مجموعة من التحاليل، للاطمئنان على الحالة الصحية العامة للعامل.