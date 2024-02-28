خطوة بخطوة.. طريقة عمل فانوس رمضان بورق الكتب والكرتون

أيام معدودة تفصلنا عن بداية أجمل شهور العام بالنسبة للمسلمين في جميع أنحاء العالم، بعدما أعلنت دار الإفتاء المصرية ومركز الفلك الدولي عن موعد بداية شهر رمضان الكريم المبارك لعام 2024 / 1445 وعن عدد أيامه وعدد أيام شهر شعبان، والتي ستكون 29 يوما.

طريقة عمل فانوس رمضان

وفي هذا الصدد يبحث الكثير من الناس عن طريقة عمل فانوس رمضان احتفالا بالشهر الكريم لعام 2024 / 1445، و

يبحث العديد عن طريقة عمل فانوس رمضان بطريقة سهلة وبدون تكلفة أو معدات كثيرة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم.

فلم يعد يتبقى على شهر رمضان سوى أيام قليلة تفصلنا عنه بعد استطلاع هلال شهر رمضان من قبل دار الإفتاء المصرية.

طريقة عمل فانوس رمضان بورق الكرتون

وعن طريقة عمل فانوس رمضان بطريقة سهلة، فهي لا تحتاج إلى مجهود كبير، ويمكن مساعدة الاطفال في القيام بعمل فانوس رمضان لعام 2024/1445 بطريقة سهلة وبدون أدوات حادة قد تسبب أي أذى للأطفال خاصة إذا كانوا أقل من 10 سنوات.

إذا كنت تبحث عن طريقة عمل فانوس رمضان بالورق، فإنك يجب أن تحدد نوع الورق الذي تريد صناعة فانوس رمضان منه، فهناك من يستخدم ورق الكشاكيل والكراسات، وهناك من يستخدم ورق اللوح الملون، يمكن صنعه من ورق الكرتون، او من ورق الكتب الدراسية القديمة، او صنعه من ورق الفوم خاصة إذا كان سيقوم بصناعة زينة رمضان بألوان وأشكال متعددة.

وعن طريقة عمل فانوس رمضان بورق الكرتون يمكن صنعه في الخطوات التالية:

الخطوة الأولى:

القيام باحضار ورق كرتون مقوي.

الخطوة الثانية:

القيام برسم فانوس بالقلم الجاف عليه.

الخطوة الثالثة:

القيام بقص الرسمة على هيئة فانوس رمضان بحيث يكون 4 جوانب.

الخطوة الرابعة:

القيام بربط هذه الجوانب مع بعضها، ليظهر لك في النهاية شكل فانوس رمضان.

طريقة عمل فانوس رمضان بورق الكتب

الخطوة الأولى:

القيام بإحضار الكتب التى لسنا بحاجة إليها الخاصة بالسنوات الماضية.

الخطوة الثانية:

القيام بإحضار الأدوات التالية لصناعة فانوس رمضان:

مسطرة لا يزيد طولها عن 15 سم.

مادة لاصقة قوية مثل الصمغ أو دباسة.

قلم رصاص للرسم.

ورق الكتب.

خطوات عمل الفانوس

الخطوة الأولى:

القيام بفصل ورق الكتاب عن بعضه.

الخطوة الثانية:

القيام بطي كل ورقة إلى نصفين بحيث يتم رسم خط وهمي في الورق بواسطة المسطرة.

الخطوة الثالثة:

بواسطة المقص قم بشق الورق من أعلى إلى خطوط طولية بحيث إلا ينفصل الورق عن بعضه.

الخطوة الرابعة:

القيام بفرد الورقة ستجده مقسمة إلى خطوط كبيرة، قم بضم طرفي الورق إلى بعضهم.

الخطوة الخامسة:

بعد ضم طرفي الورق قم بتدبيس الورق أو لصقه بواسطة المادة اللصقة.

الخطوة السادسة:

القيام بصناعة مقبض لامساك الفانوس من خلال قص شريط طويل من الورق.