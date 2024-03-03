الأحد 03 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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حظك اليوم لمواليد جميع الأبراج الفلكية ليوم الأحد 3 مارس 2024

الأبراج الفلكية
الأبراج الفلكية

تقدم "الدستور" في التقرير التالي حظك اليوم لمواليد جميع الابراج الفلكية ليوم الاحد الموافق 3 مارس2024 حسب موقع "Hindustan times" على النحو التالي.

 برج الحمل

حاول ضروري  أن تقرب وجهك نظرك مع رئيسك فى العمل خلال الفترة المقبلة، حتى تقلل من التوتر فى الشغل الذي يشغل بالك.
لا تجعل المشاكل الأسرية تؤثر على حالتك النفسية، قاوم أى توتر لتحافظ على صحتك. 

ممارسة الرياضة اليومية بعض الوقت فقط ستكون المنقذ الأساسي لك لتحافظ على جسمك من السمنة المفرطة التي تهددك.  

برج الثور

يدعوك مديرك فى العمل لشئ مهم  فاستعد جيدًا وكن على قدر الثقة الذي وضعها فيك. 
هدوء نسبى فى علاقتك بالشريك بعد فترة من الخلافات بينكما فاحرص على تهدئة الأجواء تماما.
انت تحتاج لمزيد من ممارسة التمارين الرياضية للحفاظ على مستوى لياقتك البدنية.

برج الجوزاء

حاول بقدر الإمكان أن تجد نفسك فى العمل، فأنت قادر على تجاوز الضغوط التى تمر بها قريبا فكن صامت وعدي أمورك.
لا تربط حياتك الاجتماعية بشخص واحد، حتى لا تتأثر عند تخليه عنك، كون صداقات كثيرة سيفيدك ذلك. 
قلل من تناول المواد الحريفة مثل الفلفل الحار، لأنه سيسبب لك بعض المشاكل الصحية أنت فى غنى عنها.

برج السرطان

لابد عليك من  التغلب على أوجاعك، وتقديم أفضل ما لديك فى مجال العمل لتشعر بالتحسن فى أقرب وقت. 
حلول الأزمات قريبة قريب  فلا تفقد الأمل به لتشعر بالراحة أينما ذهبت مع الحبيب، وهذا قد ينعكس على علاقتكما. 
تعانى من الصداع وعليك التوجه للطبيب لاستشارته إذا اشتد عليك الأمر.

 

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 برج الأسد

 الصبر ستحصد نتيجته الإيجابية فى شكل مكافأة تميز كبيرة. 
علاقتك العاطفية فى مرحلتها الأخيرة إما أن تنقذها اليوم أو ستفقدها للنهاية.
حافظ على ارتداء الملابس المناسبة فالجو مازال متقلب وعرضة للإصابة بنزلات البرد.

برج العذراء

حاول البحث عن مصدر قوتك لتتمكن من الإنجاز فى العمل والوصول إلى مكانة كبيرة به. 
تأكد من أن حكمك على الحبيب صواب كى لا تظلمه أو تتخذ قرار تندم عليه فيما بعد. 
صحتك تتحسن بعد المرور بفترة من التقلبات الصحية التى كنت تظن أنك لن تشفى منها فى القريب العاجل.

 برج الميزان

لا تتمادى فى أحلام وطموحات الماضى، وحقق طموحات جديدة فى عملك الحالى لأنه يتيح لك فرصة كبيرة أن يصبح لك شأن عظيم بمزيد من الصبر والاجتهاد.  
لا تخشى من فقدان شريك حياتك بسبب الأزمة المالية، التى تعانى منها هذه الأيام لأنه يتمسك بك ويحبك ولا يفكر فى التخلى عنك مهما كانت الظروف. 
 

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 برج العقرب

ينصحك أحد زملاء العمل بعدم التفكير فى ترك وظيفتك الحالية والبحث عن وسائل بديلة للخروج من الضغط العصبى.
علاقتك العاطفية ينقصها المزيد من الاهتمام بالشريك، فاحرص على تعويض ما فاتكما بسبب انشغالك فى العمل الفترة الماضية. 
 ارتفاع واضح فى مستوى لياقتك البدنية، وثناء من طبيب التغذية الخاص بك بسبب التزامك بالنظام الغذائي الصحي الذي نصحك به الفترة الأخيرة.

برج القوس

تتمنى أن تجد فرصة مناسبة لصديق عزيز عليك فى مجالك المهني، حتى يكون معك دائما وحل مشكلته مع قلة العمل التي تؤثر بشكل كبير على نفسيته.  
تحاول أن تثبت لشريك حياتك حبك بكل طرق بعد لفته لانتباهك في وقت سابق بشعوره بالجفاف العاطفي من ناحيتك. 
تشعر أن بصرك يضعف مرة ثانية بعد قيامك بعملية تصحيح، ولكنها مجرد أعراض ظاهرية بسبب اقتراب من الكمبيوتر والهاتف لوقت طويل.  

 

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 برج الجدي

لا تجعل ثقتك فى زملاء العمل تجعلك تحكى كل شىء عن أسرارك المهنية، لكن مجالك المهنى حساس ويتطلب الحذر والدقة فى كل كلمة تخرج منك. 
ثق فى شريك حياتك وآرائه لكن دون أن تلغى شخصيتك، بل اجعل آرائه مجرد مشاركة لأرائك حتى لا تنعدم ثقتك فى ذاتك. 
تشعر براحة نفسية كبيرة وإقبال على الحياة بعد آخر نزهة مع أصدقائك وفرحتك من قلبك بهم

برج الدلو

تتمكن اليوم من اكتساب خبرات إضافية ومؤثرة فى مسيرتك المهنية، فاستمر على هذا المنوال. 
تطلب الجلوس مع الشريك عند المساء، للوقوف على أهم الخطوات القادمة في مستقبل علاقتكما العاطفية. 
تفكر فى تغيير النظام الغذائى الذى تتبعه حاليًا.

برج الحوت

جدد من طريقتك فى العمل كى لا يأكل الروتين طاقتك وينهى من حياتك العملية. 
الضحك ينعش القلب فتغلب على الكآبة واقترب من الحبيب أكثر من اى وقت مضى. 
اعتنى بصحتك فى هذه الأيام للتغلب على تقلبات الجو وما به من أمراض.

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