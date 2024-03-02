تفاصيل مثيرة في حياة حلمي بكر.. خلافات مع النجوم و زيجات كثيرة

أعلنت نقابة المهن الموسيقية وفاة الملحن القدير حلمي بكر بعد صراع مع المرض في الفترة الأخيرة ومشاكل زوجية أثارت الجدل بين الجمهور.

تصدر الفنان حلمي بكر تريند مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر العديد من المرات بسبب مشاكله العديدة مع العديد من الفنانين أو مؤدي المهرجانات أو حتى بسبب كثرة عدد زيجاته وطلاقه حتى أطلق عليه لقب "شهريار الفن".

زوجات حلمي بكر



سهير رمزي



كانت الفنانة سهير رمزي هي السيدة الأولى في حياة حلمي بكر، ليتم خطبتهما وهي في عمر الـ 16 عام، وتزوجها حينما بلغت من العمر 21 عامًا، لينفصل الثنائي بعد زواجهما بثلاث سنوات فقط ولم تثمر تلك الزيجة عن أي اطفال.

شاهيناز

أما عن الزوجة الثانية لحلمي بكر كانت ملكة الجمال السيدة شاهيناز شقيقة الفنانة شويكار، وأثمرت تلك الزيجة عن نجله الوحيد هشام.

عليا التونسية

الزيجة الثالثة للملحن حلمي بكر كانت من الفنانة التونسية الراحلة عليا، التي وقعت في غرام الموسيقار حلمي بكر، حيث جمعهم الحب والموسيقى كونها مغنية، ولكن لن يستمر الزواج طويلًا واستمر لمدة ٦ سنوات فقط ولم يثمر عن أي أطفال.

راندا

تزوج الملحن حلمي بكر من راندا ابنة خالة الفنانة السورية أصالة، ولكن زيجتهما لن تدم طويلًا ليتم الانفصال بينهما بسبب خلافات حلمي بكر مع الفنانة أصالة وزوجها المنتج طارق العريان.

شيماء مصطفى

أعلن الفنان حلمي بكر عن زواجه من الصحفية الشابة شيماء مصطفى التي تصغره ب ٣٠ عام، وتم الزواج بينهما لمدة 10 أشهر فقط.

ناريمان طاهر

الزيجة السابعة للفنان حلمي بكر كانت السيدة ناريمان طاهر سيدة الأعمال التي استمر زواجه منها لمدة عامان فقط.

أغرب زواج

ومن أغرب زيجات الفنان حلمي بكر كانت ابنة شقيقة جودي والدة الممثلة الشابة دنيا، حيث هربت الفتاة بوثيقة إلى سوريا أثناء حرب الخليج، ولكي تخرج من سوريا كان الشرط أن تكون متزوجة، لذا فكر في الزواج منها ولكن بعد شهر انفصل عنها.

سماح القرشي

أخر زوجات الفنان حلمي بكر هي السيدة سماح القرشي التي تزوجها عام 2014 ثم انجب منها ابنته الوحيدة ريهام وتم الانفصال بينهما في عام 2017 ثم عاد لها مرة أخرى في عام 2023.

وهناك عدد من السيدات التي تزوجهن الموسيقار حلمي بكر خارج الوسط الفني، وغير معروف أسمائهن.

أزمات في حياة حلمي بكر

محمد فؤاد



جاءت الأزمة بين حلمي بكر ومحمد فؤاد، بعد إصداره أغنية تشبه أغاني المهرجانات وقال حلمي بكر إن فؤاد باع نفسه بالرخيص، ورد محمد فؤاد قائلا: "مش هعدي الموضوع بالسهل وردي هيزعل الأستاذ حلمي بكر، وأوعى تفتكر محمد فؤاد سهل، ومش عايز حد يزعل منى، لأن اللي حصل تجاوز غير مقبول ولا يغتفر لو انت مين".

لطيفة



رغم أن لطيفة حرصت على زيارة حلمي بكر في المستشفى في مرضه، ولكنه على حد تعبيرها اذاها بالكثير من التصريحات، بعدما قال ان سبب دخولها الفن أن ساقيها جميلة وردت لطيفة عليه قائلة: "احترم نفسك يا حلمي يا بكر".

عمرو دياب



ورغم أن عمرو دياب لا يرد على أي تصريحات، لكن هذا لم يمنع حلمي بكر من انتقاده، وقال: "عمرو دياب متعود يحط مناخيره في اللحن وأرفض العمل معه وهو ومحمد منير مغنيان وليس مطربين، موضحًا أن هناك فرقًا بين كلمة مغني ومطرب ومؤدي.



أصالة



انتقد حلمي بكر أداء أصالة في أكثر من لقاء، بسبب طبقات صوتها العالية وقال ان كل مؤهلات أصالة البكاء.

حميد الشاعري

قال حميد الشاعري عن تعاونه مع حلمي بكر في أوبريت الحلم العربي: "حلمي بكر تاريخ، لكن كان هجومه على شخصي وعلى مشروعي زيادة شوية لمدة 10 سنين، وأنا لم أرد"، ورد عليه حلمي بكر قائلا: قال حلمي بكر: "حميد الشاعري كان بيلبس كوتشي مقطع، ودا وصلنا لمأساة، نحن كموسيقيين تقبلنا المدارس المتنوعة، وحميد الشاعري جاء بلون كان جميل وخفيف على الشباب، ولكن مظهر الفن كان لا يليق بجوهره، كان بيطلع لابس ترينج وشبشب أو كوتشي مقطع، وهو دا اللي وصلنا اننا بقينا نسمع شاكوش وبنسة ومفك، إحنا في ماساة بجد"، حسب تصريحاته لبرنامج "آخر النهار".



شيرين



تحدث حلمي بكر عن أزمة الفنانة شيرين وما تعرضت له خلال زواجها من حسام حبيب وقال: "موضوع المخدرات دا من قبل حسام حبيب، لكن هذا لا يعني أنه بريء بل مدان، شيرين من يوم حكاية التعاطي، التعاطي يفقد الإنسان أعصابه، أي المقام يهتز في أكثر من حفل لشيرين عبد الوهاب ألاقي المقامات والأداء غير جيدة وأفهم السبب".



مدير أعماله



تعرض الراحل حلمى بكر كانت فى شهر اكتوبر الماضى لأزمة كبيرة بعد أن قام باتهام مدير أعماله بسرقته والاستيلاء على مبلغ مالي يقدر بـ2 مليون و280 ألف جنيه، مستغلا مرضه، وذلك بعد إيهامه بإيداع المبلغ المالى في أحد البنوك، واكتشف عقب ذلك قيام المشكو فى حقه بتحويل المبلغ لحسابه الخاص، وبعد تلك الواقعة بدأت تسوء حالة الموسيقار الصحية من جديد بشكل كبير، بعد معاناته من مشاكل في القلب، أثرت على حركة قدمه بشكل كبير.



اتهامات بين زوجته وابنه

و اتهم ابنه رجل الأعمال هشام بكر في وقت سابق، زوجة والده سماح القرشي باختطافه وتعذيبه رغم الحالة الصحية الصعبة التي يمر بها والاستيلاء على شقته في المهندسين وشقة حدائق الاهرام، ولكنها نفت كل تلك الاتهامات.

تصريح الدفن

لم تنتهي أزمات حلمي بكر حتى بعد وفاته حيث نشبت أزمة كبيرة بين عائلته وزوجته لأنها اخذت تصريح الدفن مما قوبل بالرفض من قبل أخيه وابنه الذين تقدموا ببلاغ إلى النيابة العامة للفصل في ذلك.