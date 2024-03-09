لست البيت الشاطرة.. طريقة عمل السوبيا البودرة في رمضان

طريقة عمل السوبيا البودرة..

طريقة عمل السوبيا البودرة فى رمضان، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية.

«الدستور» يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر:

طريقة عمل السوبيا البودرة فى رمضان

المقادير

2كوب من اللبن الطبيعي

3 معالق من السكر

4 معالق من السوبيا البودرة

2 ملعقة من الكريمة اللباني

وقطع ثلج مجروش

خطوات العمل

وضع مكعبات الثلج في الخلاط مع اللبن بحيث يتم تشغيل الخلاط عليه، إلى أن يصبح الثلج مجروش

بعد ذلك يتم يوضع السوبيا البودرة ويتم تشغيل الخلاط مرة أخرى

وخلال ضرب السوبيا يتم وضع السكر مع رشة عسل والكريمة اللباني

يصبح عصير السوبيا جاهز على الاستخدام ثم يتم وضعه في كأس العصير على سفرة الإفطار .

طريقة عمل السوبيا بجوز الهند

المقادير

كوب لبن طبيعي بارد

2 كوب ماء بارد

5 معالق مم لبن البودرة

5 معالق من السكر البودرة

ملعقة صغيرة من الفانيليا

وملعقة صغيرة من روح جوز الهند

طريقة عمل السوبيا البودرة فى رمضان

نقوم بوضع 2 كوب من الماء البارد فى وعاء ، وكمية مناسبة من سكر البودرة، ولبن البودرة، بالإضافة إلى الفانيليا مع التقليب بشكل جيد

ثم وضع روح جوز الهند مع ضرورة التقليب بشكل جيد

يصبح العصير جاهز للوضع داخل دورق كبير مع إضافة اللبن، بحيث يتم الضرب بشكل جيد بواسطة المضرب اليدوي

طريقة اخرى لعمل السوبيا

المقادير

كوب من لبن البودرة

كوب من سكر البودرة

كوب من الكريم شانتية

3 معالق من بودرة السحلب

ملعقة كبيرة من جوز الهند بحيث يكون مطحون

وملعقة صغيرة من الفانيليا

4 معالق من السوبيا البودرة

لتر من لبن الساقع

خطوات العمل

يوضع في البولة كوب من لبن البودرة، وأيضا كوب من السكر البودرة، بالإضافة إلى كوب من الكريم شانتية، وكذلك 3 معالق من السحلب

ومع التقليب الجيد يتم وضع ملعقة من جوز الهند المطحون، وأيضا الفانيليا بحيث يصبح الخليط ممزوج جيدا

يتم وضع بودرة السوبيا ووضعها على الخليط السابق مع التقليب جيدا، ثم يوضع لتر اللبن

يوضع هذا الخليط في الخلاط بحيث يصبح الخليط ممزوج جيدا

الآن يوضع العصير في الأكواب ويقدم مثلج.

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