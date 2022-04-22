«أكل العيد».. طريقة عمل بسكويت النشادر الهش فى المنزل

يًعتبر البسكويت والكحك من الأطعمة التي تسعى الكثير من ربات البيوت إلى تحضيرها في المنزل، حيث يعتبر تحضيرها في البيت من مظاهر قدوم عيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى أنها بهجة كبيرة للأطفال.

ويعد بسكويت النشادر من الأطعمة الأساسية في عيد الفطر المبارك، لذا قدمت الشيف عظيمة حمدي طريقة تحضيره بالمنزل، في خطوات معدودة تتميز بالسهولة.

مكونات بسكويت النشادر:

500 جم زبدة باردة.

200 جم سكر بودرة.

100 مل لبن + معلقة كبيرة ممسوحة نشادر.

3 :4 بيضات حسب حجم البيض - فانيليا.

3/4 كجم دقيق.

طريقة تحضير بسكويت النشادر:

ضعي الزبدة في الخلاط الكهربائي وأضيفي إليها السكر ثم شغلي الخلاط إلى أن يتجانس خليط الزبدة مع السكر بشكل جيد ثم أضيفي البيض بيضة تلو الأخرى والفانيليا، ويشغل الخلاط الكهربائي مرة أخرى واتركيه لمدة دقيقة.

أضيفي الدقيق والبيكنج باودر ورشة الملح إلى اللبن المذاب به النشادر حتى تصبح عجينة، ثم أضيفيها الى خليط الزبدة والسكر والبيض واستمري فى الخفق لعدة دقائق حتى تحصلي على عجينة لينة، وتترك لمدة ربع ساعة لترتاح.

تتمثل الخطوة التالية في تسخين الفرن عند درجة حرارة 150 مئويّة، ثم تشكل العجينة بعد أن ارتاحت على هيئة أصابع طويلة كما يمكنك استخدام الماكينة أو القمع الحلواني.

أحضري صينية وضعي عليها ورق زبدة مدهون وضعي الأصابع التي شكلتها بداخلها. أدخلي البسكويت إلى الفرن لمدة عشرين دقيقة إلى أن يصبح لونه ذهبيّاً ثمّ أخرجيه من الفرن واتركيه يبرد ثم ضعيه في طبق التقديم.

طريقة عمل كوكيز بالبرتقال:

كوب ونصف دقيق.

ثلاث أرباع كوب سكر بودر.

نصف كوب زبدة

2 معلقة كبيرة عصير برتقال.

١ بيضة.

معلقة صغيرة ونصف بشر برتقال.

معلقة صغيرة لون طعام برتقالي.

معلقة صغيرة بيكنج بودر.

رشة ملح.

طريقة التحضير:

في بولة نقوم بخفق الزبدة مع السكر البودر جيدا حتى يصبح القوام كريمي ناعم، ثم نضيف البيضة ونقلب ثم عصير البرتقال وبشر البرتقال ولون الطعام ونقلب جيدا ثم نضيف الدقيق والبيكنج بودر والملح ونقلب حتى تصبح عجينة متماسكة ثم تشكل وتدخل الفرن وتقدم للطعام.