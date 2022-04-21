طريقة عمل كحك العيد في المنزل بحشواته المختلفة

طريقة عمل كحك العيد في المنزل.. على مر السنين تم تناقل هذا التقليد من جيل إلى آخر، وبالطبع لن يتغلب أي كحك في العالم على وصفة الجدة في صنع الكحك المنزلي بحشواته المختلفة.

طريقة عمل كحك العيد في المنزل

المكونات

الكحك:

1 كجم دقيق لجميع الأغراض

100 جرام من السكر البودرة (بالإضافة إلى المزيد لرشه في النهاية)

2 ملعقة كبيرة خميرة أو 1 1/2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

600 جرام سمن (يستخدم في درجة حرارة الغرفة)

2-3 أكواب حليب (تستخدم في درجة حرارة الغرفة)

3 ملاعق كبيرة سمسم محمص (اختياري)

1/2 ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا

1 ملعقة كبيرة من خلاصة الكحك (هذا مستخلص يمنح الكحك رائحة وطعمًا مميزين، وبما أنك قد لا تتمكن من العثور عليه في متجر التوابل المحلي، يمكنك استبداله بماء الورد أو إزالته تمامًا)

ملح.

طريقة عمل كحك العيد في المنزل

للحشوات:

الخيار الأول: كحك سادة بدون حشو

الخيار رقم 2: المكسرات (الخيار الأكثر شيوعًا: الجوز)

الخيار الثالث: حشوة العجمية

الخيار الرابع: حشوة العجوة (عجينة التمر)

مكونات العجمية:

2 ملعقة كبيرة طحين لجميع الأغراض

3 ملاعق كبيرة سمن

1 كوب عسل

1 ملعقة كبيرة سمسم محمص

1 كوب جوز مقطع (اختياري)

طريقة عمل العجمية

نذوب السمن على نار متوسطة عالية،

يُضاف الدقيق ويُطهى حتى يصبح لونه ذهبياً.

أضيفي العسل واستمري في التحريك واتركيه حتى الغليان.

استمري في الطهي حتى تحصل على اتساق أكثر سمكًا.

أطفئي النار إذا كنت ستضيفي الجوز أو بذور السمسم، قلبيها الآن.

اتركيها ليبرد في درجة حرارة الغرفة قبل تشكيله وتبريده.

اقرأ أيضا:

عقب إطلاق موسم القمح.. أبرز معلومات عن توشكي



طريقة الكحك بصفة عامة



قومي بإعداد الحشوات أولاً، إذا كنت لن تختاري الكحك العادي، عن طريق لفها إلى قطع بحجم الجوز ثم احتفظي بها في الثلاجة حتى تصبح جاهزة للاستخدام.

سخني الفرن مسبقًا إلى 180 درجة مئوية (بالنسبة للعجمية كحك، سخنيها مسبقًا إلى 260 درجة مئوية).



امزجي المكونات الجافة مع خلاصة الفانيليا وجوهر الكحك (أو ماء الورد).

يضاف السمن ويخلط حتى يمتزج جيدا.

أضف الحليب بالتدريج أثناء الخلط.

ابدأي في إخراج قطع بحجم ملعقة من العجين ولفيها على شكل كرات، لإضافة الحشوة اضغط بإبهامك في منتصف الكرة ثم أضيفي الحشوة، ثم دحرجيها مرة أخرى حتى يتم تغطيتها بالكامل.

قومي بعمل تصميمات، يمكنك استخدام منخل السكر أو الشوكة بدلاً من ذلك، فقط تأكد من أن الحشوة لن تتسرب.

ضعي الكحك على صينية خبز مغطاة بورق زبدة، اتركي مسافة كافية بين كل واحدة، ضعي العجامية كحك على صينية خبز منفصلة حيث ستخبز بمفردها.

توضع في الفرن لمدة تتراوح بين 20 و25 دقيقة أو حتى تصبح متماسكة.

بالنسبة لكحك العجمية، اتركيها في الفرن حتى تتماسك ولن تستغرق أكثر من 10 دقائق (درجة حرارة أعلى).

اتركه ليبرد، ثم انقليه إلى رف سلكي واتركه ليبرد مرة أخرى.