بخطوات سهلة وبسيطة.. طريقة عمل كحك العيد بالشيكولاته

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الفطر المبارك، وتفضل الكثير من العائلات إعداد كعك العيد بنفسها بدلا من شرائه جاهز، خاصة بعد ارتفاع أسعارها.

وفي السطور التالية نشير إلى طريقة مختلفة لإعداد الكعك وهي طريقة الكعك بالشيكولاته:



المكونات:

4 أكواب من الدقيق

ذرة ملح

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر

ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة

2 كوب من البندق المفروم

نصف كوب من الكاكاو الغامق

كوب ونصف من السكر

2 كوب من الزبدة

2 ملعقة صغيرة من الزيت

نحتاج للتزين:

بندق مفروم

كوب من الشيكولاته الدافئة

كوب من السكر البودرة



الطريقة:

من المهم أن نقوم بتجهيز الفرن قبل البدء في إعداد الكعك، على درجة حرارة 180 مئوية، وبعدها نقوم بإضافة المكونات الجافة وهي الدقيق والملح والكاكاو والبيكنج بودر إلى بعضها البعض، ونقوم بمزج جميع المكونات جيدا، وفي وعاء آخر قومي بخلط السكر مع الزبدة حتى يكون لديكي قوام هش، بعدها قومي بإضافة المكونات الجافة إلى المكونات السائلة ولكن ببطء شديد من التقليب المستمر، حتى يصبح لديكي عجينه هشه وطرية في نفس الوقت ويمكن تشكيلها بشكل سهل وبسيط، وبعد أن تكون العجينة جاهزة لديك، في هذه الحالة يمكن تشكيلها إلى كرات صغيرة حاولي أن تكون الكرات جميعها في نفس المستوى وعلى نفس القدر، وباستخدام المنقاش انقشي الكحكة بالشكل الذي تفضليه، وبعد الانتهاء من تجهيز جميع الكمية، قومي بوضع جميع المكونات داخل الفرن على درجة حرارة 180 لمدة ثلث ساعة، هذا الفرن الذي يتم إعداده مسبقا، وبعد خروج جميع المكونات من الفرن وأثناء تمتعها بالسخونة، نغمسها في الشيكولاته الساخنة أيضا، ونضيف إليه للتزين عين الجمل أو المكسرات التي تفضليها، ثم أدخليها إلى الثلاجة لكي يتماسك الخليط مع بعضه البعض، ويمكن أن يتم تقديمها إلى ضيوفك في أيام عيد الفطر المبارك محلويات من صنع يديكي، فهذه الطريقة من أسهل الطرق الخاصة بالكعك بالشيكولاته.