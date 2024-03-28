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مصر

حلويات عيد الفطر.. عمل البيتيفور على طريقة فاطمة أبو حاتى

حلويات عيد الفطر
حلويات عيد الفطر

طريقة عمل البيتيفور من أكثر الوصفات بحثًا مع اقتراب  عيد الفطر 2024، إذ تحرص الأسر المصرية على إعداده منزليًا للتوفير بدلًا من شرائه جاهزًا من المحلات، ويمكن تحضير البيتيفور الناعم بسهولة باستخدام الوصفة التالية، حيث يُحبه الكثيرون مع مربى وشوكولاتة ملونة، كما يتميز البيتيفور بسهولة إعداده مقارنة بالكحك أو البسكويت، حيث يمكن تحضيره بسرعة والاستمتاع به في صباح عيد الفطر مع المشروب المفضل. 

طريقة عمل البيتيفور في المنزل 

- 2 كوب دقيق منخول.

- نصف كوب سكر بودر منخول.

- كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

- رشة ملح.

- صفار بيضة.

- نصف ملعقة كبيرة من بشر قشر البرتقال (اختياري).

- ملعقة صغيرة من الفانيليا.

- مربى أو شوكولاتة حسب الرغبة.

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طريقة عمل البيتيفور سهلة في المنزل 

  • يتم خفق الزبدة بالمضرب الكهربائي لمدة ربع ساعة حتى تصبح ناعمة وكريمية. 
  • إضافة صفار البيضة والفانيليا ومواصلة الخفق لمدة 3 دقائق.
  • إضافة الدقيق ورشة الملح وبشر البرتقال وخفقها مرة أخرى. 
  • يتم وضع العجين في الثلاجة لمدة 10 دقائق، ثم يتم تشكيلها ووضعها في الصاج وخبزها لمدة 8 دقائق.
  •  بعد أن تبرد تمامًا، يمكن تزيينها بالمربى وتغميسها في المكسرات أو الشوكولاتة المذابة.

عمل البيتيفور على طريقة فاطمة أبو حاتي 

في هذه الوصفة، سنقدم لكم طريقة تحضير بيتي فور المحلات الناعم على طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي بخطوات سهلة ومبسطة كالتالي:

مكونات عمل البيتيفور المحلات الناعم "وصفة الشيف فاطمة أبو حاتي"

المكونات:

- 2 كوب دقيق.

- نصف كوب سكر بودرة.

- كوب زبدة.

- 2 بيضة.

- ملعقة صغيرة فانيليا.

- ذرة ملح.

خطوات تحضير البيتيفور على طريقة فاطمة أبو حاتي

طريقة عمل البيتيفور الناعم على طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي تتضمن عدة خطوات أساسية، حيث يبدأ بخفق الزبدة بالمضرب الكهربائي، ثم يتم إضافة السكر البودرة والبيض والفانيليا والدقيق المنخول وذرة الملح، يجب ترك العجينة في الثلاجة إذا كانت درجة الحرارة مرتفعة، وإلا يتم تشكيلها ووضعها في الفرن للخبز، كما  يمكن تزيين البيتيفور بمربى بيوريه أو شوكولاتة مذابة أو المكسرات وجوز الهند والكريز.
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