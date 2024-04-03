أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 3 أبريل 2024 وأعلاف الدواجن في البورصة

يبحث الكثير من المهتمين بتربية الدواجن عن معرفة أسعار الكتاكيت، حيث شهدت أسعار الكتاكيت حالة من الاستقرار في بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء داخل بروصة الدواجن الرئيسية، حيث تنعكس أسعار الكتاكيت في النهاية على أسعار الدواجن في الأسواق، لكونها ضمن مدخلات الإنتاج.

أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم 3 أبريل:

ونستعرض في التقرير التالي أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء في مستهل التعاملات الصباحية داخل بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

أسعار كتاكيت الفراخ البيضاء اليوم 3 أبريل

سجلت أسعار كتاكيت عمر يوم سعر تتراوح بين 25 جنيهًا و33 جنيهًا.

بلغت سعر كتكوت قطعان عمر يوم ما بين 24 جنيهًا و24.25 جنيه.

بلغت سعر كتاكيت ساسوما بين 12 جنيهًا و13 جنيهًا.

بلغت سعر كتاكيت ساسو بيورما بين 13 جنيهًا و14 جنيهًا

أسعار الكتاكيت البلدي اليوم 3 أبريل

كتاكيت بلدي حر عمر يوم تتراوح بين 7 جنيهات و7.75 جنيه.

وسجلت أسعار كتكوت الهجين بين 9 جنيهات و10 جنيهات.

الجيل الثاني بين 11 جنيهًا و12 جنيهًا.

كتاكيت روزي بيور بين 15 جنيهًا و16 جنيهًا.

أسعار كتاكيت البط اليوم 3 أبريل

بط فرنساوي بين 11 جنيهًا و12 جنيهًا.

بط مسكوفي بين 46 جنيهًا و47 جنيهًا.

بط مولارد بين 34.00 جنيه و34.75 جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم 3 أبريل 2024