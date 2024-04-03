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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 3 أبريل 2024 وأعلاف الدواجن في البورصة

الكتاكيت
الكتاكيت

يبحث الكثير من المهتمين بتربية الدواجن عن معرفة أسعار الكتاكيت، حيث شهدت أسعار الكتاكيت حالة من الاستقرار في بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء داخل بروصة الدواجن الرئيسية، حيث تنعكس أسعار الكتاكيت في النهاية على أسعار الدواجن في الأسواق، لكونها ضمن مدخلات الإنتاج.

أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم 3 أبريل:

ونستعرض في التقرير التالي أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء في مستهل التعاملات الصباحية داخل بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

أسعار كتاكيت الفراخ البيضاء اليوم 3 أبريل

  • سجلت أسعار كتاكيت عمر يوم سعر تتراوح بين 25 جنيهًا و33 جنيهًا.
  • بلغت سعر كتكوت قطعان عمر يوم ما بين 24 جنيهًا و24.25 جنيه.
  • بلغت سعر  كتاكيت ساسوما بين 12 جنيهًا و13 جنيهًا.
  • بلغت سعر كتاكيت ساسو بيورما  بين 13 جنيهًا و14 جنيهًا

أسعار الكتاكيت البلدي اليوم 3 أبريل

  • كتاكيت بلدي حر عمر يوم تتراوح بين 7 جنيهات و7.75 جنيه.
  • وسجلت أسعار كتكوت الهجين بين 9 جنيهات و10 جنيهات.
  • الجيل الثاني  بين 11 جنيهًا و12 جنيهًا.
  • كتاكيت روزي بيور  بين 15 جنيهًا و16 جنيهًا.

أسعار كتاكيت البط اليوم 3 أبريل

  • بط فرنساوي بين 11 جنيهًا و12 جنيهًا.
  • بط مسكوفي بين 46 جنيهًا و47 جنيهًا.
  • بط مولارد بين 34.00 جنيه و34.75 جنيه.

بعد مبادرة خفض الأسعار.. أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 2 أبريل

أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم 1 أبريل

أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 18 مارس 2024 بعد زيادة الافراجات عن الأعلاف

أسعار الكتاكيت اليوم السبت في مستهل التعاملات الصباحية

أسعار  الأعلاف اليوم 3 أبريل 2024

  • سجلت أسعار علف بادي اليوم الأربعاء 3 أبريل 23000 جنيه للطن.
  • سجلت أسعار علف نامي اليوم  الأربعاء 3  أبريل 22700 جنيه للطن.
  • سجلت أسعار علف ناهيا ليوم الأربعاء 3 أبريل 22600 جنيه للطن.
  • سجلت أسعار علف بادي نامي اليوم الأربعاء 3 أبريل  22000 جنيه للطن.
  • سجلت أسعار علف بياض 14  اليوم الأربعاء 3 أبريل 19700 جنيه للطن.
  • سجلت أسعار علف بياض 16اليوم الأربعاء 3 أبريل  20200 جنيه للطن.
  • سجلت أسعار علف بياض 18 اليوم الأربعاء 3 أبريل  20500 جنيه للطن
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